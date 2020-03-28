出道廿年「防腐劑女神」　邊位韓星最襟睇？

現時在韓國演藝界獨當一面的女星，包括全智賢、宋慧喬、金泰希及張娜拉等，同樣已出道廿年，除了各自稱霸影視界，更同樣駐顏有術，年近40歲依然樣靚身材正，十足食咗防腐劑一樣，難怪在演藝圈打滾廿年，依然仲咁襟睇，至今仍然是影視界炙手可熱的女星！

「女神不滅」全智賢

2001年憑人氣韓片《我的野蠻女友》成名的38歲女星全智賢，出道廿年依然女神氣質不減，7年前與男神金秀賢合演神劇《來自星星的你》登上事業頂峰，即使婚後，及先後產下兩名兒子，身材依然索爆冇走樣，至今在韓流粉絲心目中的女神地位從未動搖！

「產後更索」金泰希

39歲靚媽金泰希同樣出道廿年，拍過《天國的階梯》、《愛在哈佛》、《龍八夷》等人氣韓劇，產後復出的新劇《再見媽媽又再見》正熱播。她於2017年與韓流天王Rain結婚後，先後誕下兩名女兒，產後依然索爆！

「失婚自強」宋慧喬

2000年憑經典韓劇《藍色生死戀》走紅的38歲女星宋慧喬，先後主演《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》及《男朋友》等劇，與合作《太陽》的男神宋仲基於去年7月離婚，結束20個月婚姻，回復單身後的喬妹愈戰愈勇，狀態更勝從前！

「最強童顏」張娜拉

一直被視為圈中「最強童顏女星」的39歲張娜拉，同樣入行逾廿年，憑2002年主演韓劇《開朗少女成功記》上位後，近年先後主演韓劇《皇后的品格》及《VIP》均收視高企，演技更獲得肯定，即使年近40歲依然同廿多歲時分別不大！

「茶煲阿四」韓藝瑟

於2006年憑韓劇《茶煲阿四》走紅的韓國38歲女星韓藝瑟，隨後主演韓劇《間諜明月》與導演鬧不和，更鬧出罷拍風波，令其「臭四」之名遠播，即使近年仍獲邀主演《美女的誕生》與《Big Issue》等劇，收視卻未如理想，但依然Keep得到樣靚身材正！

「水嫩肌膚」成宥利

同性感女歌手李孝利同樣由韓團Fin.K.L出身的39歲女星成宥利，於2017年與高球選手安勝賢結婚後，專心享受家庭生活，完全不急於回歸公仔箱，僅間中亮相綜藝節目，健康生活加上保養得宜，令她一直Keep住水嫩肌膚！