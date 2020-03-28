新冠肺炎致紅館夢碎　AGA唔放棄再入紙

歌手江海迦（AGA）早前接受電台訪問，原定下月3日首踏紅館開兩場處女騷，奈何一場來勢洶洶的新冠肺炎，令紅館夢碎。由去年六月開始努力做的準備，忽然白費。AGA說：「之前是有心理準備，但宣布當日是很難受，也替很多粉絲難過，因為他們私訊我說很失望，甚至有海外FANS買了機票回來支持我，但我相信（取消）是最正確的選擇，因為這疫情下，不想聚集人群有風險。我相信努力不會白費，因為我們已入紙再申請檔期。」在這段時間，AGA冇放慢音樂步伐，最近更推出首個快歌《MAD》。

二家姐逝世5年仍放不低

入行七年，其音樂路有笑有淚，AGA說：「最開心是入行奪『叱咤新力軍』金獎，因為一家人在現場見證她獲獎。而最難捱的階段，則是2015年最支持她追夢的二家姐因癌症逝世，至今她每次唱《若》這首歌，都會忍不住激動，說到二家姐，她已忍不住眼眶充滿淚：「我跟二家姐常被人誤會為孖生姊妹，感情最好。即使過了五年至今，我也放不低，我想這一生都放不低，她是我精神支柱及守護天使。我慶幸當時沒停下來，答應舒文做《若》這首歌，是我跟家姐的關係，家姐也說過這是她最喜歡我的作品，所以之前巡迴每次唱到這首歌都會喊，都會想起她。」問到遺憾她看不到她將來站上紅館？AGA說：「我相信她會以某個方式看到。」