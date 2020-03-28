泳裝配頭紗　馮凱淇疫情前趕得切影婚照

最近新冠肺炎疫情肆虐，短時間內大家都未必可以去旅行，歌手馮凱淇（Cherry）和DJ老公馮迪燊（Tiksan）就在社交平台發布去年年底在越南富國島拍攝的婚紗照，分享旅遊照片回憶一番，Cherry和Tiksan大讚當地環境食物及酒店都一流，兩人更甚麼也不用準備，全程有人照顧，輕鬆拍攝加旅遊，笑言準備舉辦海外婚禮的新人不用只去布吉及峇里。

最特別的婚紗照要數Cherry穿上泳裝配頭紗的一輯相片，沒想到泳裝配上新娘頭紗效果相當不錯，問到何以會以泳衣配頭紗拍婚紗相？Tiksan說：「係婚禮統籌公司想法，佢哋着重溝通同了解我哋各自喜好同愛情故事，希望拍出獨一無二嘅婚紗照，因為我哋有一齊經營網上時裝店﹐於是着起Cherry自家品牌泰國泳衣，我就着我自己設計嘅T-shirt。」

近期兩人工作幾乎全是夫妻檔，包括Cherry的新單曲《一千次過後》、網絡廣播劇《不只是咖啡》、情侶影片Channel和網上時裝店等，問到有否意見不合？Cherry說：「開初都擔心會因工作接觸頻密而影響感情，但Tiksan話我哋如果遇到矛盾，佢會想辦法將問題解決，唔會嘈交，呢句話畀咗好大信心我，仲覺得佢好man添！」