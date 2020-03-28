撩「陳法拉老公」！西班牙索女辣到劇外

西班牙犯罪電視劇《紙房子》（Money Heist）風靡全球，故事講述一名犯罪專家「教授」召集咗8名有不同背景嘅犯罪精英，開展一場驚天動地嘅搶劫案，而嚟緊4月就會播第四季，唔少人都相當期待！除咗劇集受追捧，仲帶挈多位主角人氣急升，而今次要講嘅就係劇外同劇內都咁索、飾演「東京」嘅女主角Úrsula Corberó！

現年30歲嘅東京外表冷酷，但有一副超火辣身材，喺劇不時大晒玲瓏浮凸身材，優質股勁吸睛，唔只睇到一班男觀眾「錯重點」，絲打們都大嗌好羨慕！而劇集亦有感情線，東京除咗同小鮮肉拍檔擦出愛火，更同人質有She She咀嘴，非常大膽，而私下嘅佢，都一樣Open，Instagram有唔少性感相，追蹤人數超過1千2百萬！不過就有唔少劇迷討厭佢，事關佢成日都好衝動唔受控，累死好拍檔，睇到觀眾咬牙切齒呀！

東京上年3月曾與男友同遊香港，唔知大家有冇撞到佢呢？雖然兩地相隔咁遠，不過佢都睇過王家衛執導嘅經典電影《花樣年華》，曾喺Instagram上載張曼玉嘅劇照！

除咗東京，不得不提嘅就係飾演主腦嘅「教授」Álvaro Morte！有冇覺得好面善咁？似唔似女神陳法拉法籍老公Emmanuel Straschnov呢？無論髮型、面形都好似，唔講真係以為法拉老公嚟！劇中怕怕醜醜非常木獨，搞到Tokyo都忍唔住撩佢、取笑佢呀！佢亦因此劇而爆紅，Instagram追蹤人數多達620萬，劇集號召力真係非常犀利！