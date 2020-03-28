竟然唔知《法證》咁Hit！大隻仔中途轉基？

有「大隻仔」之稱嘅溫家偉去年離開效力10年嘅無綫，轉戰新加坡！不過唔知大家有冇喺《法證先鋒IV》中見到佢呢？冇錯，佢就係小丑殺人案中嘅「野豬」，而故事係延續番2011年《法證先鋒III》中環碼頭小丑三屍命案！唔少網民都話睇到驚，大讚佢入木三分，不過，原來佢竟然唔知《法證》系列咁受歡迎！

大隻仔最近就拍咗條片，回答大家嘅問題，有人問點解佢離開咗無綫仲喺《法證IV》出現？佢就話：「我離開TVB前拍嘅，係一個好好嘅機會，因為10年前我啲朋友喺《法證III》…10年前我都唔知《法證》係咁Hit嘅劇！《法證》…Cool！哈哈！但係原來《法證》係咁勁，所以好開心有機會拍！」而佢所講「我啲朋友喺《法證III》」唔知係咪講緊劇情中嘅兄弟，所以故事延續令佢有機會拍第四輯呢？而呢套劇亦係佢喺無綫告別作！

而現時喺新加坡拍劇，原來係因為想拍多啲英文嘢，因為英文係佢母語，無論演技、研究角色都會比較容易同自然，對白冇咁難記！至於同喺無綫拍劇嘅分別，佢直言好慶幸喺TVB磨練咗咁耐，好多謝舊公司：「如果我唔係喺TVB學咗咁多嘢啦，訓練咗個工廠…工廠嘅人出嚟呢…哈哈哈哈…你明我意思啦…」而最開心演邊個角色，佢話係《鬼同你OT》做「傻仔」好開心，仲大爆陳豪經常有咖啡喺廠度，而羅天宇係佢喺無綫最好嘅朋友！

至於有冇女朋友？佢就Dead Air咗再傻笑，Skip咗呢條問題！有網民就笑言：「沒女朋友，有男朋友！」、「你想揀男朋友的話可唔可以考慮我？」又追問佢點解唔答先？不過佢就公開擇偶條件，話鍾意運動型，希望女朋友有共同興趣一齊玩！

其實，大隻仔早年曾公開有個混血索女友，但佢Instagram最後一張合照係2018年3月15日，雖然張合照冇刪走，但再冇見到對方出現喇…