兼職吊命遇政府新措施　陳婉衡健身班冚旗

有樣有身材的無綫「咪神」陳婉衡（Alycia）最近自我增值，以過萬元考取運動教練牌，可以私人教授學員做運動，賺取過萬月薪，她更在陳庭欣（Toby）與男友楊振源（Benny）投資的健身室「掛牌」，教學員做運動，以她有前有後的質素，當然成為「紅牌阿姑」，登上最多男生報堂的「女神教練」熱榜，收入亦隨報堂勇躍而大增。

Alycia一心諗住這個收入可以幫助她過度這個工作淡市期，因為在新冠肺炎影響下，大班演員的演出工作減少，她以為這份兼職可以在淡市中殺出血路，怎料昨日政府再出新例減少群眾聚集避免疫情擴散，連健身班都要停開，Alycia開闢搵錢之路可謂一波三折！

如意算盤打唔響，昨日問到Alycia可覺慘情？她說：「都冇計！唔止我一個係咁，影響到好多人，惟有自己慳啲，食少啲囉！好彩我都食得好少！」有關學員的需求，她亦很貼心照顧得到，她說：「我會拍多啲運動片，放上網畀啲學員可以喺屋企做運動，希望過咗呢兩個星期，疫情可以過，大家就乖乖哋留喺屋企，我哋快啲可以過冇口罩嘅生活。」

雖然政府殺出新例，但Alycia覺得都應該，因為確診數字急升，大家都要小心，早前她和大班學員上運動堂，大家都保持距離，唯獨做運動就不能戴口罩，就連Toby和男友Benny都齊齊上堂。Alycia帶領他們進行核心肌肉訓練，隨着音樂節拍，不停趴低起身，運動量極大，Toby笑說：「男友最愛做運動，我最近少咗，都要操番，所以咪一齊玩吓！（你都好有潛質做教練？）都想㗎！遲啲想去考牌，跟Alycia一樣教Core Training！」

本身是健身院代言人的Toby，面對Alycia，她亦步步追貼，接近一小時完堂後，她與Benny亦氣喘趙躺着，不過，她事後受訪大叫爽。問到請了星級教練令健身室於疫情下仍其門如市？Toby說：「我哋請咗幾位星級導師，好似黃榕、陶枳樽，依家物色緊李君妍，仲有Model界男神，其實做教練係唔簡單，除咗考牌之外，男嘅要型、女嘅要索，仲要跟學員溝通，今次我上Alycia個班，氣氛好好。（搵君妍係想開功夫班？）考慮中。（Alycia個女神堂好爆？）係呀！不過都有好多女仔羨慕佢身形嘅！」