【呢個理由…】陳柏宇底褲着足8年穿晒窿　

歌手陳柏宇（Jason）今晚以活動大使身份出席環保活動，席期自爆為環保，底衫褲着足7、8年，即使有窿都繼續着，事後受訪時問到正身穿的底褲情況如何？他抵死笑話：「有窿都唔出奇！（老婆唔會睇唔過眼幫你換新？）佢唔會。（定你喺老婆面前係唔着？）唔係，咁多數都穿喺個底部，佢睇唔到都冇乜所謂。」

早前才自言變肥的Jason，事隔兩個多星期已慢慢將肥肉練成肌肉：「有做番Gym，但新規例話6點後閂Gym Room，晏晝都有去做多次，最後衝刺！（唔搵囡囡做啞鈴？）佢太輕，3、4個月都係維持喺20磅，佢係有長高，就係冇重到，最近佢食奶都唔係食得特別好，鍾意食大人食物、餅乾同芝士。」

因新冠肺炎疫情持續爆發，娛樂場所需關閉兩星期，熱愛打高爾夫球的Jason都要忍忍手：「其他都冇影響，因為好少出街，為疫情封娛樂場所係仲好，係要咁做。（成日留喺屋企搞到電費貴？）囡囡、老婆、姐姐最近都喺屋企多，都冇辦法，等疫情過咗先再慳電，但使費就真係少咗，少咗出街食飯消費，睇見卡數都好滿意！（冇上網買嘢？之前畀人呃？）有上網買，但自從嗰次之後都再冇畀人呃。」多時間留家中進行造人大計？他透露：「呢年內有計劃。（呢段時期佗B高風險？）少接觸外面世界，有咗嘅話會做多啲防護。」