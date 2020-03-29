驚爆同曾之喬分過手！辰亦儒仲有另一個女友

台灣前飛輪海成員辰亦儒早前宣布，同細8年嘅曾之喬（喬喬）結婚，日前佢上綜藝節目自揭第一次見到喬喬嘅感覺，竟然係好愧疚，因為佢哋約咗開會，但辰亦儒大膽遲到！節目中辰亦儒又自爆兩年前已經着手籌備結婚，求婚過程都係親手策劃，佢分別Call齊雙方嘅閨密，仲叫咗班小朋友，由玄關位置企到客廳，全部人嘅Dress Code係白色衫。辰亦儒就負責準備蠟燭同蛋糕，之後就去接喬喬，當老婆返到屋企一擘大眼見到咁多人即刻嚇傻咗！而重點就係辰亦儒事前有偷偷去化妝Set頭，不過喬喬就乜都冇準備，辰亦儒就解釋老婆咩樣都靚，咁就成功過關！再講愛的宣言，娶得美人歸：「你就是我在找的對的人，想要用下半輩子照顧你。」

辰亦儒大讚老婆廚藝一流，最叻煲湯，仲冧爆話好享受同老婆一齊去超級市場買餸煮飯，之後返屋企準備食材，話覺得好幸福！

唔好以為佢哋兩個由拍拖到結婚都咁Sweet，原來佢哋曾經分手一年，視大家為陌生人，辰亦儒大爆係由女方提出分手，死因係唔聽話！不過辰亦儒自知唔會再遇到好似喬喬咁好嘅女仔，用咗半年時間重新展開追求！問到做歌手之後係咪得喬喬一個女友？食咗誠實豆沙包嘅辰亦儒一爆再爆，原來佢一開始係有個汶萊女友，仲要係由吳尊牽紅線，認真估佢唔到！