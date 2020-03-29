「鬼王」梁思浩唔恨打入健力士

藝人梁思浩曾經為有線拍了十多年靈異節目，「鬼王」之名已成為了他的標誌，同類節目在新加坡播出，成為當地開埠以來最好收視節目，加上形象官仔骨骨，因而被定名為「最帥鬼王」，他說：「最帥不敢當，可能我個樣唔係面目猙獰啫！（有冇禁忌？）其實做得呢啲百無禁忌，唯一係農曆7月我一定唔食叉燒。」

主持15年《怪談》，為他帶來名和利，更為香港開電視添食100集，於農曆7月播出，雖然受到新冠肺炎疫情影響，但出埠拍攝地點，包括：柬埔寨、緬甸都不用隔離，相信會在5、6月起行，他說：「過程中我可以返電台，又可拍新加坡同馬來西亞嘅靈異節目，喺東南亞不停添食近500幾集，佢哋想幫我申請入健力士紀錄大全，但我唔想，因為呢十幾年嚟，呢個節目已經送咗兩層過千萬嘅樓畀我，係一個好好嘅回報，但唔拍鬼片，因為劇本太爛，好難儲到這ICON，不想隨便消費，過往有4部片都推咗，我唔想隨便消費呢個名，就連鬼片我都唔會隨便拍，因為咁而同導演反咗面。」

他因為拍靈異節目而名利雙收，但他亦不停行善回饋眾生，他說：「咁多年帶咗唔少人去睇心理醫生，或者佢哋係思覺失調，其實唔係次次都係撞鬼，我亦唔導人迷信，不過多年遭遇，亦遇上唔少事，但我當自己係『靈界社工』咁，當係積福。」

場地:NOVOTEL HONGKONG CITYGATE

髮型:HAIR DUO HK BY BILLY

化妝:JOECHAN PAK CHEUNG