認定Lincoln做老公？鍾晴同居試婚係大忌

無綫藝人鍾晴（Karlie）曾拍攝無綫節目《3日2夜》及《美女廚房》，曾與組合天堂鳥（BOP）成員許俊豪（Lincoln）傳緋聞，她稱兩人了解當中，但不是沒有發展機會：「我哋識就識咗好耐，但真係相熟係呢大半年，我哋成日都會見，佢好Sweet，佢最吸引人係台上同台下好唔同，台上好型，台下就好細路仔。」Karlie表示喜歡陽光大男孩，問到Lincoln是否合乎條件？她坦言：「佢都算係陽光男孩，佢鍾意運動，佢會陪你做你鍾意做嘅嘢，大家熟係因為滑水，佢跳舞幾吸引。」

任性冷待另一半

她自言拍拖次數不多，三隻手指數得晒：「我對感情好專一，人大個咗，揀另一半會視佢為結婚對象。」她稱最短的一段情只有三個月，最長近七年：「當年已經係同居關係，其實拍拖第四年，已經習慣晒大家個生活模式，變得唔識珍惜，關係好惡劣，成日唔會見面，一個月食唔到一餐飯，同朋友嘅關係仲好過同男友，分手導火線，係我唔記得咗佢生日，我都覺得自己好衰。分開嗰陣以為冇乜嘢，但之後傷口慢慢滲出來，傷心咗一年，度日如年咁，但冇後悔。」她稱再拍拖一定不會選擇同居，因為相見好同住難，亦從之前教訓中學懂忍讓。

偵探上身查行蹤

她自言第六感很強，感覺對方有古怪時會偵探上身：「有次男友突然同我講，佢下星期會好忙，我覺得好奇怪，後來我用佢嘅密碼登入佢個Facebook睇，發現佢最後登入係喺日本沖繩，我打畀佢，佢仲要繼續講大話，原來佢同咗朋友去沖繩，但冇同我講，嗰次真係堅嬲。」

場地﹕Bakebe（美麗華商場）