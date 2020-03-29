GaGa老竇疫情下餐廳關門網上籌錢　被網民鬧爆

因為新冠肺炎全球爆發導致好多食肆生意大受影響，其中美國百變天后Lady GaGa父親Joe Germanotta 位於紐約的意大利餐廳Joanne Trattoria亦要暫時關閉，並解僱30名員工。而Joe前日在眾籌網籌錢出糧畀伙記，他的目標望籌得5萬美元。即時被網民留言鬧爆！

Joe在眾籌網GoFundMe留言說：「我已盡我所能但我們要關閉Joanne一個月。我們的員工需要財政上一些幫助。對我們的員工任何幫助將不勝感激。由於我們關門的時間比預期的要長，我們的員工發現越來越難以應付日常必需品的開支，以保持他們的健康，例如雜貨與保險費用，更不用說房租、水電費和其他經常性賬單。我們的目標為50,000美元，大約是兩周的一般薪金，而百分百的利潤將會分發給我們時薪的員工，以提供食品、育兒和醫療費用等必要開支。」留言一出，Joe即被大批網民留言插爆。有網民留言說：「你咁富有，而你個女（GaGa）更超級有錢。你咁做真係好令人作嘔。」除了網民批評之外，有八卦教主之稱的娛樂新聞網主Perez Hilton亦睇唔過眼留言批評GaGa老竇。

查實Joe自12年開餐廳之後負面新聞多多，曾有顧客光顧餐廳時發現老鼠在餐廳內橫行，影響餐廳的衞生評級。而上個月Joe於紐約中央總站內美食廣場開設的另一Art Bird & Whiskey Bar餐廳亦因越來越多露宿者逗留在廣場，而間接令他的生意大減三成。他更因此而拒絕支付餐廳逾200萬港元的租金以示抗議公共交通的管理機構「唔做嘢」！