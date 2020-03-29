Sulli 26歲生忌　Amber晒合照：我哋再一齊去玩吧

生前患有抑鬱症的韓國女團f(x)前成員Sulli去年10月14日在家中自殺身亡，終年25歲，震驚演藝界。今日是Sulli的生忌，她的前隊友Amber今日在微博、Instagram及Twitter上載多張與Sulli的合照，當中包括她與Sulli出海潛水時的照片，並寫道：「弟弟，生日快樂，哥哥會一直加油。」、「我們再一起去玩吧，生日快樂。」

不少粉絲今日在Twitter發起「#真理啊_3月_就如你一樣溫暖」、「#致親愛的_Sulli_桃子們」及「#OurPeachSulliDay」的Hashtag運動，為Sulli慶生，Hashtag一度登上Twitter趨勢第一位，亦有不少粉絲在Sulli的Instagram留言：「真理（Sulli本名）啊，生日快樂，我好想念你。」、「真理啊，當思念的心變得愈來愈大，總是會流眼淚，我好想你，你的離開仍然像做夢一樣。」

另外，Sulli生前曾與女性用品機構合作，製作有機衛生巾，幫助低收入家庭和青少年女性，近日有網民在社交網上載照片，透露收到了Sulli親自參與企劃的女性護理用品，當中包括有機衛生巾、衛生內衣、性教育書籍及暖袋等物品。