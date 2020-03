曾與李安合作　《亂世恩緣》男星Matthew Faber離世

曾於90年代參演過多部cult片包括《天生殺人狂》(Natural Born Killers)的美國男演員Matthew Faber昨日被發現陳屍在加州住所內,終年47歲。

據Matthew的兄弟表示家人已有一段時間沒有聽他的消息於是要求業主到其住所開門,之後發現他倒臥在家中。據知他是自然死亡。Matthew從影以來拍攝過20多部電影,95年他憑住Cult片經典《純真傳說》(Welcome to the Dollhous)走紅。而他亦與多位名導演包括奧利華史東(Oliver Stone)與李安合作,其中1999年他參演李安執導的西部片《亂世恩緣》(Ride with the Devil)。同片還有「蜘蛛俠」杜比麥佳亞(Tobey Maguire)。

除了Matthew Faber之外,美國肥皂劇《All My Children》視星John Callahan日前亦離世,享年66歲。他於92年至2005年期間憑劇中角色Edmund Grey走紅,有份在劇中演出的影星莎拉米雪姬娜(Sarah Michelle Gellar)上載與他的合照留言悼念。