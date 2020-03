張國榮逝世17周年　露雲娜歐信希細訴當年情

一代巨星張國榮(哥哥)於4月1日為逝世17周年,今年疫情嚴峻,所有公開悼念活動均告取消。露雲娜透露當年與哥哥在片場度過不少歲月,她爆哥哥很喜歡食咸蛋,每次大家食飯盒,對方就望實她飯盒半隻咸蛋,她就會自動奉上,同時哥哥經常和她攬頭攬頸傾偈,更曾被工作人員誤會兩人正在拍拖,露雲娜說:「哥哥好鍾意同女性朋友講心事,我同佢同期出道又常合作,所以都係傾訴對象,後來我仲變成佢嘅『牌友』,片場收工就去佢屋企打牌,由朝見到晚都唔會厭,佢好識得關心朋友,見到我哋喺片場捱通宵好攰,佢會講笑話逗大家開心,所以有佢喺度唔會有冷場。」

露雲娜得知同們的歐信希當年參加張國榮模倣大賽時,哥哥曾經形容他像自己和賈思樂的混合體,露雲娜就覺得他和哥哥外型不算太相似,但性格就好似,她笑說:「你哋都好貪靚,都係一位暖男,哥哥好照顧身邊朋友,你都好貼心地問我夠唔夠口罩用,想起哥哥就有好多回憶。」歐信希當年參加模倣張國榮大賽,由哥哥與賈思樂做評判,結果他奪得亞軍。歐信希早前在自己主持的電台《傾心相聚》節目,特別以網上live形式演唱哥哥的歌曲,向偶像致敬,他說:「讀書時代儲錢買任何有關哥哥嘅相片或雜誌,都緊守唱片店,希望第一時間買到偶像嘅專輯,喺我收藏中最珍貴係哥哥1985年出嘅《為妳鍾情》珍珠白膠唱片,係香港第一張白版膠碟,接住係86年的《STAND UP》再推出4色我都有齊,因為每間唱片店賣唔同顏色,搵咗好耐先可以集齊,仲有每張專輯嘅卡式帶,到依家都保存得好好。」問到他有否計過自己用了多少錢追偶像?他說:「冇計過,相信都唔會少,但好肯定係值得嘅,因為哥哥是係經典傳奇。」

歐信希與露雲娜說如果與天上的哥哥說句話,歐信希說:「哥哥,你永遠都係我偶像,喺我心目中永遠冇人能代替到你。」露雲娜未說已眼紅紅,她坦言好掛住哥哥:「哥哥你好嗎?我好掛住你,好掛住我哋以前相處嘅日子,一齊去買衫、打牌、睇戲...最後我想同你講...我感覺到你依家好開心,有平安喜樂,每逢望到啲靚嘢就諗起你,Leslie I miss you, Love you always,you are a good friend!」並向天上的哥哥送上飛吻!