張國榮逝世17周年　露雲娜歐信希細訴當年情

一代巨星張國榮（哥哥）於4月1日為逝世17周年，今年疫情嚴峻，所有公開悼念活動均告取消。露雲娜透露當年與哥哥在片場度過不少歲月，她爆哥哥很喜歡食咸蛋，每次大家食飯盒，對方就望實她飯盒半隻咸蛋，她就會自動奉上，同時哥哥經常和她攬頭攬頸傾偈，更曾被工作人員誤會兩人正在拍拖，露雲娜說：「哥哥好鍾意同女性朋友講心事，我同佢同期出道又常合作，所以都係傾訴對象，後來我仲變成佢嘅『牌友』，片場收工就去佢屋企打牌，由朝見到晚都唔會厭，佢好識得關心朋友，見到我哋喺片場捱通宵好攰，佢會講笑話逗大家開心，所以有佢喺度唔會有冷場。」

露雲娜得知同們的歐信希當年參加張國榮模倣大賽時，哥哥曾經形容他像自己和賈思樂的混合體，露雲娜就覺得他和哥哥外型不算太相似，但性格就好似，她笑說：「你哋都好貪靚，都係一位暖男，哥哥好照顧身邊朋友，你都好貼心地問我夠唔夠口罩用，想起哥哥就有好多回憶。」歐信希當年參加模倣張國榮大賽，由哥哥與賈思樂做評判，結果他奪得亞軍。歐信希早前在自己主持的電台《傾心相聚》節目，特別以網上live形式演唱哥哥的歌曲，向偶像致敬，他說：「讀書時代儲錢買任何有關哥哥嘅相片或雜誌，都緊守唱片店，希望第一時間買到偶像嘅專輯，喺我收藏中最珍貴係哥哥1985年出嘅《為妳鍾情》珍珠白膠唱片，係香港第一張白版膠碟，接住係86年的《STAND UP》再推出4色我都有齊，因為每間唱片店賣唔同顏色，搵咗好耐先可以集齊，仲有每張專輯嘅卡式帶，到依家都保存得好好。」問到他有否計過自己用了多少錢追偶像？他說：「冇計過，相信都唔會少，但好肯定係值得嘅，因為哥哥是係經典傳奇。」

歐信希與露雲娜說如果與天上的哥哥說句話，歐信希說：「哥哥，你永遠都係我偶像，喺我心目中永遠冇人能代替到你。」露雲娜未說已眼紅紅，她坦言好掛住哥哥：「哥哥你好嗎？我好掛住你，好掛住我哋以前相處嘅日子，一齊去買衫、打牌、睇戲...最後我想同你講...我感覺到你依家好開心，有平安喜樂，每逢望到啲靚嘢就諗起你，Leslie I miss you, Love you always,you are a good friend!」並向天上的哥哥送上飛吻！