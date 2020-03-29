【唯一演足五集】滕麗名斷肋骨復工冇得打

演員陳豪和滕麗名為無綫新劇《陀槍師姐2020》於中環拍外景，早前在日本跌落樓梯而斷肋骨的她，因需要時間愈合，飾演女警陳三元的她惟有刪減動作戲份，改以文戲為主。

《陀槍》系列由98年開播，到今年開拍第五集歷時22年，當中唯一一位演足五集嘅阿滕，身穿5吋高跟鞋上陣，在雨濕的階磚上行來行去，睇見都牙煙，不過活動自如的她笑稱：「我喺劇中其實冇乜動作戲，我都想打！（怕畀老公投訴？）老公又唔會過問我嘅工作，（康復情況？）其實我都算好得快，所以開工都慣，只係某啲動作要小心，大家都會好關心我！」

因新冠肺炎肆虐，阿滕防疫裝備做到足，她戴上防疫保護帽兼有面罩遮擋飛沫，她坦言要保護好自己亦是公民責任：「話晒外景人多，我哋演員又唔戴得口罩，又怕會甩妝，所以自我防疫意識要好！」問到可有護肺食譜？她說：「我有煲豬肺湯，護肺有用！（政府新例減少聚集可覺不便？）大家忍耐吓啦，趁呢段時間做啲平時少做嘅嘢囉，好似煲劇咁，我老公剛買咗大電視返嚟，我屋企又唔多人，都唔夠4個，所以唔會犯法！」

至於有老婆仔女的陳豪認為，自己更要小心防疫，他說：「劇組都停工4﹑5日防疫，埋位前都唔除口罩，我一家大細，比大家更要小心！（仔女有冇扭計？）好彩大家有兄弟姊妹陪，老婆就辛苦啲，幫仔女做網上功課，但我哋做父母都Enjoy嘅！」