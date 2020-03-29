港姐阿二好過做阿一 曼玉基因突變仲有個靚足34年

做阿二有時真係矜貴過做阿一，好似港姐咁，雖然冠軍都有袁詠儀做過兩屆金像影后，但相比張曼玉，又真係阿二威水過阿一喎。唔通冠軍包袱大，所以亞軍可以放啲，受人注目啲？仲有個亞軍靚女，竟然靚足34年，到底係邊個？

1983年亞軍 張曼玉

有時基因係需要浸過鹹水先會突變，好似曼玉咁雖然喺香港出世，但8歲就隨家人移民英國肯特郡，一口流利英文練得英語邏輯思維，的確零舍唔同。1983年以18歲時參加港姐，獲得亞軍同最上鏡小姐，從此踏上非一般星途。

曼玉共獲得五屆香港電影金像獎影后，四屆台灣金馬獎影后， 係呢兩項殊榮嘅紀錄保持者。佢亦係華語電影史上首位喺歐洲三大國際電影節中獲得演員榮譽嘅影星同亞洲影壇首位康城影后，要比演藝CV，邊個夠佢嚟？

1986年亞軍 吳婉芳

小時了了，大未必佳，吳婉芳當年參加選美係靚，但係未至於驚為天人。佢1986年參加港姐，一舉奪得亞軍、最上鏡小姐同才華小姐三個獎項，佢演藝事業未必好彪炳，只係拍過《誓不低頭》同出過幾隻碟做歌手。

但之後佢做咗少奶奶就成為人生轉捩點，可能係養尊處優，佢竟然逆齡愈來愈後生，生完3個仲靚過以前，到依家2020年喇，佢真係靚足34年，都咪話唔誇。

2012年亞軍 黃心穎

我哋一跳跳到2012年，呢年嘅亞軍黃心穎點解上榜，唔使多講下話？佢絕對成為港姐史上話題女王。其實心穎奪亞軍後，TVB真係好用心栽培，劇接劇騷接騷，成為當家花旦指日可待，仲要有馬國明呢位絕世好男人，佢人生真係一片光明。

點知一單「安心事件」，幾乎打心穎落十八層地獄，幸好佢慢慢走出陰霾，依家已返香港開展新一頁人生。

其他亞軍個個勁

港姐亞軍又豈止呢幾個？仲有「鄺美人」鄺美雲、「電眼美人」李美鳳、索人妻王君馨、小花蔡思貝等，睇嚟做亞軍好似有着數啲噃！