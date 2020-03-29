再演定情劇　杜小喬譚永浩台上恩愛唔尷尬

杜小喬由網紅「娘娘」轉型做全方位藝人，去年參與舞台劇《我們的青春日誌》又演戲又跳唱，更有額外收穫，與譚永浩（Jarryd）擦出愛火花！最近舞台劇將再公演，兩人聯同Ben Sir（歐陽偉豪）及導演陳恩碩受訪，今次場次更多，場地則轉為較小型，跟觀眾距離變近，小喬表示感情演繹要更細膩準確：「綵排嘅時間都要習慣下，因為有可能貼住觀眾，一陣爆笑或者爆喊都驚太近。」

現場見她跟Jarryd合照對望也忍不住笑，她笑言上台再演情侶時絕不會尷尬：「投入角色度就冇嘢㗎喇！轉唔切Channel啫！個故事涵蓋愛情、友情、學業、家庭，唔同年齡層有唔同感受，係好易令人入戲嘅劇本。」Jarryd說：「開頭都驚搵唔番角色個情緒，但最近睇番劇本，聽番啲歌，又多咗一啲新感動位！小喬真人同角色都幾唔同，個角色好聽屋企人話，冇咩主見，但真人就堅強好多，不過佢又好肯為人犧牲，記得有次我整蛋糕，明明好滯佢都要食晒佢。」小喬表示拍拖後也希望跟另一半一同進步，會拉埋Jarryd學嘢增值，例如為這個舞台劇學咬字。

去年已有份演出的Ben Sir，笑言今次是自薦再上陣，有更多場次可以作更多大膽嘗試，笑認會爆肚考驗對手反應：「細場其實更難駕馭，到時導演好近Mon住我，一定畀壓力我示意唔好改對白㗎喇！我又會畀番反作用力佢，所以做舞台劇好好玩。」他又笑指也想嘗試做其他角色，更對小喬母親一角虎視眈眈：「導演好用心寫啲女性角色，我覺得偏心。」導演即笑言可以設計一個反串版本。