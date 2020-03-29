可嵐疫市做學生生意歸本無期　惟開闢新血路

不少藝人都有副業搵錢，當中歌手可嵐去年12月在紅磡開食店，主打鄰近學校的午市學生生意，可惜生不逢時，撞正新冠肺炎爆發，學校宣布停課，在失去預算下，開業4個月都係「蝕住做」，最慘烈一日生意只得幾百蚊。

日前可嵐在店內親力親為送餐兼執頭執尾，面對投資6位數回本無期，可嵐謂：「當係交學費，因做多餸飯唔係自己強項，邊學邊做，而且呢個時期每行都面對同一個問題，守得住就贏。」

可嵐稱曾想過停業2周來減省開支，但最終都撤回方案：「人手得3個，大家似家人，冇諗過減薪或裁員，真係一個都不能少。」與員工有商有量去諗對策抗疫：「反而減工時，早兩個鐘收舖，寧願集中火力做午市、下午茶同外賣，呢個3月生意額係有進步到。」可嵐稱開心是短短日子已儲了一班熟客，支持她做下去。可嵐更無懼逆市，抓緊商機有意在元朗開糖水店：「我唔係大膽，唔會做過分投資，我個人好穩陣，做自己能夠駕馭到嘅嘢，咁本身糖水我自己有生產線喺到，所以開一間、開兩間都係咁做，成本都係一樣，咁我好相信香港人都鍾意食，好食嘅嘢就會有人支持。」