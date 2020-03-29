楊證樺原來做過髮型師　湯盈盈周家蔚好「剪」得

現時疫情肆虐，不少人宅在家，莫講話小朋友，就連大人都唔敢去髮型屋剪頭髮，而藝人楊證樺、湯盈盈、周家蔚同陳敏之屋企都有小朋友，佢哋惟有親自執起髮剪，為自己剪髮之餘，仲做埋阿仔、阿女髮型師。

楊證樺親自替兩個兒子剪髮，見他拎起髮剪似模似樣，完全冇雞手腳，細問之下，原來他以前曾於紐約的髮型屋做髮型師，一做更做了六、七年，現時他做演員之餘，亦有經營飲食業，真係百足咁多爪！他接受東網獨家訪問時謂：「其實疫情之前，都係帶囝囝出去髮型屋剪頭髮，因為佢哋都唔畀我剪，依家大個咗，試過又OK喎，細仔都肯俾我剪，（老婆沈可欣都係你操刀？）老婆都係出面髮型屋整，不過有時開工急住，我都會幫佢整頭。」

楊證樺曾做過多份工，早期做過特約小演員，之後經一個前輩帶入行做舞蹈藝員，後來就正式去美國讀髮型，順理成章做埋髮型師，及後一年他於紐約參加新秀比賽，繼而返港加入娛樂圈。他坦言：「當年做髮型師都好出色，都有啲成就，起頭我都有啲掙扎，返唔返嚟唱歌，不過當時髮型屋老闆鼓勵我，叫我一試，唔得先再做髮型師囉！豈碼試咗唔會後悔。」而1995年美國舉行華裔小姐比賽，正是鍾慧儀參選那年，舞蹈編排就是楊證樺，他說：「當時大會搵我哋做髮型顧問，知我識跳舞，就搵我幫佢哋編排Opening段舞。」

此外，不少靚媽都有親自操「剪」幫仔女剪頭髮，周家蔚受訪時謂：「兩個仔個頭都係我幫佢哋剪，依家疫情都冇帶佢哋出去，我剪得好靚，剪完天明都叫我幫佢剪埋。」

湯盈盈又謂：「我通常都係喺兩個女沖涼前幫佢哋剪，剪完就沖涼，前幾日我都同自己剪，嗰日剪完返廠，佢哋仲話我同豹（單立文）個頭撞咗，好好笑。」

而陳敏之說：「我試過幫個仔剪，但剪到崩晒，適逢嗰日《法證先鋒IV》宣傳，髮型師嚟幫我整頭，咪順便幫子樂剪埋，而子樂個頭由細到大都係髮型師姐姐幫佢剪，所以佢好合作。」