尹蓁晞搵黃榕特訓搣脂　消毒鐵架做足防疫

曾俘虜不少宅男的藝人尹蓁晞（Yumi）早前因甲狀腺問題以致身形肥腫，最近她找來「魔鬼教練」Gloria幫助減肥，希望以最弗狀態重返幕前及再出寫真。日前約下午二時，二人戴上口罩及穿運動裝現身維園，選了一個僻靜位置做運動。她們脫去外套露出運動Bra Top，雖然Yumi上身仍然豐滿，但手腳纖幼，明顯比之前清減不少，至於為健美小姐比賽備戰中的Gloria身形更是弗爆。

消毒鐵架

面對新冠肺炎，二人最初戴着口罩拉筋，隔了一會，確定附近沒有人後，才安心除下口罩做劇烈運動。在Gloria帶領下，她們做了一系列高強度間歇運動（HIIT）。之後兩人轉到一個有鐵架的地方操肌，她們非常注重防疫，拿出消毒用品清潔鐵架及雙手後才開始練習，未幾Yumi耍手擰頭叫停，欲走到長椅休息及飲水，Gloria即拉Yumi返回鐵架繼續操練，直至達標才准休息。最後二人齊齊跑步，見Yumi愈做愈起勁，全程做了個多小才結束訓練。

齋飲唔食

兩人穿回外套離開維園，之後結伴到附近運動店買健身用品，齊齊研究啞鈴、運動Bra Top，最後Yumi在Gloria的建議下買了一條彈力圈回家操練。「濕平」完畢，她們步行到露天咖啡室歎下午茶，雖然做完運動消耗不少體力，但二人堅持齋飲冇進食。