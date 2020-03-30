怕得罪人哋老婆　傅嘉莉同人夫談情好想…

藝人傅嘉莉為拍攝旅遊節目既要穿泳衣，更要半裸拍攝按摩鏡頭，她坦言與拍檔「人夫」楊潮凱於節目要談情，笑言希望楊太不要介意，揚言與潮凱只是「兄弟戀」。

藝人傅嘉莉（Kelly）與楊潮凱早前到柬埔寨拍攝無綫旅遊節目《3日2夜》，兩人的友情由好友昇華至兄弟，Kelly坦言雖然不乏穿泳衣的場面，或者按摩時要半裸上身拍攝，但面對對方全無尷尬感，反而多了份默契。Kelly稱節目以愛情故事去包裝，她笑言：「兄弟談戀愛喎，拍嘅時候真係想嘔，成日要含情脈脈咁對住佢，真係做唔出，好在我啲戲都OK，所以勉強做到。今次啲相會有情侶感覺，希望楊太唔好介意，我哋只係拍嘢同做嘢，不過我同楊太都見過好多次，佢都知我同潮凱係兄弟。」

Kelly上次因為護照問題，未能拍攝《3日2夜》，今次終於成行，令她十分開心：「好開心監製畀多次機會我拍，仲要係同好朋友合作，呢個地方我同潮凱都冇去過，我哋去咗柬埔寨嘅首都金邊，係個大城巿，同香港好相似，好多品牌商店都有齊，我哋都好鍾意食柬埔寨菜，個口味好啱香港人食，因為似中國菜。」而行程中最難忘是試食蟻醬：「有一道雞，要點蟻醬去食，係用蟻整嘅醬，食落去似南乳味，但肉眼見到好多腳，真係唔係咁開胃，不過係個幾好體驗。」

另外，Kelly首次跟大象零距離接觸以及首次駕駛四驅車：「我哋去咗一個野生動物保護組織同大象接觸，原來大象係好溫馴同好聰明，而且可以跑得好快。我又喺馬路駕駛四驅車，有教練前後傍住，同講解晒路線，都唔難，唯一難處係好曬同好大塵，開完車，用毛巾由頭抹到腳都抹唔晒啲污糟嘢，拍攝時成日要笑同講嘢，全個口都係塵，回程時我坐潮凱後面，畀佢幫我擋塵，期間架車跌咗落田野，後來都上到去路面，算係有驚無險。」她又指透過今次旅遊節目，可以知道大家的真性情及是否好朋友：「大家相處冇問題，雖然都會有少少爭拗，但又會互相照顧，兄弟就係咁，希望可以同佢再去拍旅遊特輯。」