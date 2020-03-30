13食店月蝕百萬　林夏薇為生意押後造人

曾兩奪電視頒獎禮女配角獎的藝人林夏薇，兩年前約滿無綫後未有續約，專心打理其飲食王國，正當以為生意算是上了軌道，打算繼續擴充之際，卻遇上新冠肺炎突襲，完全殺她一個措手不及。擁有十多間火鍋與點心食肆的她，據知每間食店每月支出至少6位數字，保守估計月蝕百多萬，分分鐘蝕到入肉，但她堅持捱落去，與員工共渡難關。

做生意先學「執笠」

薇薇雖然家底豐厚，有富貴老公在背後教路及金錢上支持，但她直言仍相當大壓力：「新措施對生意點都會有影響，但冇辦法，非常時期，要捱㗎！依家見步行步，點都要捱！（氣餒？）又冇，正面嘅，喺市道好嘅時候，屋企人教我做生意要學識執笠，所以當做咗最壞打算時，其實又未必係咁差，依家係全球經濟都差嘛！（舖頭收入拉上補下？）睇每個地區地理位置，冇詳細計，山頂依家零遊客，只做到街坊生意，相對還好，係比預期少咗3成，北角重災區已經冇咗夜市，少咗5成生意，都頂得住，我好慳，會去舖頭幫手。正能量，希望疫情快啲過。（蝕過百萬？）數字唔想講太多，總之依家捱住先啦！」

為了將全副精力放在生意上，本來結婚5年的她一直恨生小朋友，早前不惜停工調理身體，現在亦決定押後造人大計。她說：「同老公討論過都係唔生住，之前真係好想快啲有，但覺得依家未係時候，唔想變咗壓力，我不嬲唔鍾意計劃，包括結婚都係啱就做。相處時間唔夠，啲生意又要親力親為，疫情關係仲要多啲時間喺舖頭添！」加上她去年重燃戲癮「復出」簽約邵氏，根本分身不暇。

其實表面風光的她，亦曾遇過人生逆境，自爆入行初期有抑鬱：「唔鍾意拉開窗簾，好少同人接觸，因為堂哥係林峯，我係佢個妹，變相多咗壓力，不過我都唔想放棄，記得以前每日返屋企就對住部手提電腦講嘢、飲到醉會喊，有咩唔開心會記錄低晒。」

錯過《色，戒》演出

她自言未入行已嘗挫敗感，曾於北京為了一個出鏡機會，拿着履歷四圍敲門，雖然換來一個數十元酬勞的群戲機會，但最後一毛錢也收不到，她亦啞忍，到後來考入中央戲劇學院，被選中拍攝李安執導的《色，戒》，飾演湯唯的同學，薇薇因不想放棄學業而辭演，浪費了成名的黃金機會：「有時同啲同學陳曉佢哋傾，講番如果當時有拍套戲，依家又會點呢？佢話我依家發展都唔錯，好多時係天意，冇得後悔。」