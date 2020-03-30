《I Love Rock N Roll》Alan Merrill新冠肺炎離世

新冠肺炎在全球爆發，憑歌曲《I Love Rock N Roll》熱爆全球的美國著名組合Arrows主音Alan Merrill亦受到感染，不幸離世，終年69歲。

Alan Merrill的女兒Laura Merrill在社交網發文，確認父親因新型冠狀肺炎去世。她表示：「今天早上，新冠肺炎奪走了我父親的生命。在我被着令離去之前，慶幸有人給了我兩分鐘跟他道別。他看起來很平和，當我離開的時候，仍然有一線希望，但我回到寓所的門時，我收到了他不在的消息。」Alan Merrill去世之前，跟女兒互相傳短訊，話自己很冷。由於目前疫情嚴重，家人暫時不能為Alan Merrill舉行葬禮，而Laura因為跟父親見過最後一面，需要獨立隔離兩星期。

1951年出世的Alan Merrill，出身於音樂世家，父母是爵士樂音樂家，他14歲開始歌手生涯，他既是一名歌手，亦是結他手、演員、模特兒和作曲作詞人，是多才多藝的藝人。Alan Merrill於1975年帶領組合Arrows，演唱《I Love Rock N Roll》成為經典，其後由不少歌手翻唱，包括已故貓王皮禮士利及Britney Spears等。70年代初，Alan Merrill是最早在日本演出的美國流行歌手，1973年曾參演TBS電視台的劇集《是時候了》。