美國鄉謠男歌手Joe Diffie因新冠肺炎離世。

美國鄉謠唱作男歌手Joe Diffie美國時間昨日因新冠肺炎併發症在美國離世,享年61歲。

Joe的發言人已證實消息,據知他前日才確診新冠肺炎。他走紅於90年代唱過不少著名鄉謠大熱歌曲包括《If You Want Me To》與《Pickup Man》等,而他亦為多位鄉謠巨星包括Tim McGraw作歌。對於Joe的離世,多位鄉謠巨星紛紛社交網留言悼念。鄉謠天后Carrie Underwood說:「他留下的音樂與遺產是一個傳奇。」另外鄉謠天王Keith Urban就說:「不能相信關於Joe Diffie的消息,我的心為你的家人、朋友與粉絲而碎。」

除了Joe Diffie之外,另一美國老牌鄉謠民歌唱作男歌手John Prine近日亦確診新冠肺炎。據他的家人在Twitter留言指73歲的他情況危殆。家人指Joe因有新冠肺炎症狀而於上周四入院。John Prine1971年開展音樂事業,至今已四度奪得格林美音樂獎,亦是今年1月舉行的格林美音樂獎終身成就獎得主。就連樂壇巨星卜戴倫(Bob Dylan)亦是其Fans,卜於2009年受訪時曾對他有讚冇彈。