戲裏戲外不一樣！鐵金剛由風流特務變身愛妻好男人

新一集占士邦（James Bond）電影《007：生死有時》（No Time To Die）因新冠肺炎而由4月押後至11月上映。由已故英國作家伊恩費林明（Ian Fleming）筆下的超級特務占士邦，除了智勇雙全之外，亦是花心情聖。但戲裏戲外不一樣，原來飾演占士邦的幾位男星現實生活好唔同個個都係「愛妻號」的好男人！其中辛康納利（Sean Connery）與羅渣摩亞（Roger Moore）情路上屢遇波折，最後能改邪歸正成為「絕種好男人」！

辛康納利 暴力狂變好男人

首任占士邦-辛康納利早年的私生活如角色一樣，都係出名花弗，女朋友一個接一個！後生嗰陣，辛憑住「型英帥靚正」溝盡天下無數女。

50年代中，辛因演舞台劇《南太平洋》（South Pacific）而與索女拍檔Carol Sopel撻着，但由於辛出名係花花公子最終被女方的家人捧打鴛鴦拆散。之後辛與女導演Jill Craigie之女Julie Hamilton拍拖。Julie被辛的外型深深吸引，更盛讚他是人生之中見過最美麗的東西！不過少年的辛並非次次出手都中，他曾傾慕爵士女歌手Maxine Daniels並向她展開攻勢。不過由於女方以已婚並育有一女，最終被對方拒絕。62年，32歲的辛修心養性與女星Diane Cilento結為夫婦，並育有一子Jason。可惜11年婚姻並不愉快，Diane2006年曾在自傳中爆婚姻期間肉體與精神上被辛虐待。辛當年曾表示過偶然郁手打女人唔係大不了的事。

70年代，辛終於遇上人生最愛的女人。他因一場高爾夫球巡迴賽而結識摩洛哥畫家Micheline Roquebrune，二人一撻即着並於1975年結為夫婦至今。辛曾表示太太是個無得彈的女人，是他的人生最愛！目前，二人於巴哈馬安享晚年。

羅渣摩亞 被家暴的男人

第二任占士邦已故英國男星羅渣摩亞與辛康納利一樣都係「恃靚行兇」的花弗友！早熟的羅渣早於18歲那年已為「人夫」，他與皇家戲劇藝術學院的同學Doorn Van Steyn結婚。女方比他大六年。羅渣婚後與老婆的家人一同居住，不過由於羅渣年紀細賺唔到錢而養不到家傷害與Doorn的感情，最終離婚收場。據稱他在這段期間更遭受家暴。

在離婚前一年，羅渣邂逅年紀比他大12年的威爾斯女歌手Dorothy Squires。二人在紐約結婚。羅渣於婚姻期間戀上新星Dorothy Provine，期間老婆不幸小產。後來羅渣表示如果他們能夠生兒育女的話，他們的婚姻結局可能會不一樣。不過江山易改本性難移，羅渣背住老婆與意大利女星Luisa Mattioli偷食，Dorothy得知後火滾到將結他重擊羅渣個頭！二人分居後七年才正式離婚。及後羅渣與Luisa結婚。由於當時羅渣憑劇集《俠聖》（The Saint）大紅， 二人於西敏寺舉行婚禮時，吸引600名Fans到場。二人育有三名子女。羅渣與Luisa的婚姻維持了24年。

後來羅渣移情別戀搭上Luisa的好朋友丹麥名媛Kristina "Kiki" Tholstrup。羅渣93年患上前列腺癌，患病後令他改變對人生的睇法。二人於2002年結為夫婦。羅渣曾說過當時已知Kristina能夠令他重生並會為他帶來最快樂的日子！

皮雅斯布士南 用情專一的男人

相比辛康納利與羅渣摩亞，前「占士邦」皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）絕對是用情專一的一個！皮雅士與澳洲女星Cassandra Harris一見鍾情，他曾在訪問中憶述當時對Cassandra的感覺。他說：「佢係一個好美麗嘅女人。我從來冇諗過可以同佢共度人生中17年時光。我當時諗去追求佢或企圖去追求佢。我只係想欣賞佢嘅美貌同性格。」後來二人發展戀情。並於1980年12月結婚，二人育有一子。不過好景不常，Cassandra於1991年12月因病離世。終年43歲。曾任邦女郎的Cassandra原來一直好想皮雅士飾演占士邦，但一直未能如願。直至Cassandra離世後4年，皮雅斯終於被選中演占士邦拍攝《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）。94年，皮雅斯在墨西哥邂逅美國女記者Keely Shaye Smith。二人於2001年在愛爾蘭結婚。二人育有兩子。二人將近結婚20周年，雖然老婆走晒樣暴肥200磅，但皮雅斯仍然對老婆恩愛如昔！

丹尼爾格力 戀得低調

與皮雅斯一樣，即將卸任占士邦的英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）亦出晒名係「愛妻號」！丹尼爾於1992年與女演員Fiona Loudon結婚，二人育有一名女兒。兩年後離婚。之後他先後與德國女星Heike Makatsch及索女監製Satsuki Mitchell拍拖。後來丹尼爾接任占士邦，2010年他因為與好友麗歌慧絲（Rachel Weisz）合作恐怖片《凶宅藏私》（Dream House）而撻着。二人於2011年結為夫婦。二人的婚禮只得四人參與，其中包括雙方的子女。2018年，麗歌為丹尼爾誕下一名女兒。近日丹尼爾受訪時揚言第時百年歸老唔會將遺產分給子女。

鐵摩達頓與佐治拉辛比 單身占士邦

英國男星鐵摩達頓（Timothy Dalton）與澳洲男星佐治拉辛比（George Lazenby）是占士邦電影史上演出時間最短的影星。鐵摩只在《鐵金剛大戰特務飛龍》（The Living Daylights）與《鐵金剛勇戰殺人狂魔》（Licence to Kill）兩度演占士邦，而佐治仲短只於《鐵金剛勇破雪山堡》（On Her Majesty's Secret Service）一片中飾演過占士邦！

鐵摩一直未婚，曾先後與記者Kate Adie與英國老牌女星雲妮莎烈姬芙（Vanessa Redgrave）拍過拖，其中他與雲妮莎拍拖超過15年。憑占士邦一角走紅後，她與俄羅斯音樂人Oksana Grigorieva拍拖，二人育有一子。最終二人於2003年分手。至於佐治拉辛比先後兩次結婚，他與富二代Chrissie Townsend於1973年結婚。二人育有兩名子女。2002年，佐治與前網球手Pam Shriver結婚。二人育有三名子女。可惜還是離婚收場2008年告終。