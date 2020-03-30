身家逾50億日圓　志村健與優香父女戀最經典

日本著名諧星志村健，因感染新冠肺炎昨晚不治，享年70歲，成為首位確診及因新冠肺炎離世的日本藝人。

志村健入行48年來主持過不少人氣節目，獲封「國民笑匠」，身家估計至少50億日圓(約3.5億港元)。志村健一生鍾情飲酒與女色，至今單身未娶，生前曾與不少合作過的女星傳緋聞，包括優香、前AV女星朝美穗香（Mihiro）、女主播加藤綾子等。

志村健與優香的緋聞於藝能界最經典，兩人因合作搞笑節目多年而傳出發展「父女戀」，多次傳出好事近。兩人分手後，他曾力追對女主播加藤綾子，多次在公開場合用各種方法示愛，甚至開出送豪宅及名車，以及每月百萬生活費等條件來求婚，傳有次加藤綾子隨意開玩笑要求他送一輛名車，志村健就然毫不遲疑立刻送上一輛，引起演藝圈譁然，但努力多年，但仍無法擄獲芳心。

而朝日電視台於志村健確診患新冠肺炎當晚，播出特備節目《那傢伙現在在幹嘛？》，找到35年前曾與志村健拍拖、甚至計劃結婚的前女友大瀧裕子訪問，現年57歲的裕子當年是一名偶像歌手，她大爆當年同志村健分手原因，說因為對方異情別戀鍾意了另一名女子，再證志村健十分花心。