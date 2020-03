艾頓莊拉大隊群星屋企開慈善抗炎騷

英國樂壇巨星艾頓莊(Elton John)與電視台及電台合作的《iHeart Living Room Concert for America》群星抗炎慈善騷剛舉行,除了艾頓莊之外,一眾紅歌手包括Alicia Keys、Backstreet Boys、Billie Joe Armstrong、Tim McGraw、Billie Eilish、Mariah Carey、Lady Gaga、Sam Smith、Camila Cabello、H.E.R與Dave Grohl輪流在家中唱歌為慈善機構包括兒童基金與食物銀行籌款,並為前線的醫護人員政敬。除了一眾歌手之外,名嘴如艾倫迪珍妮絲(Ellen DeGeneres)、Ryan Seacrest與Melissa McCarthy等亦會在節目中亮相。

舉行前一小時,艾頓與老公大衛芬尼斯(David Furnish)在家中做準備。而美國著名男子組合The Backstreet Boys打頭陣,五位成員各自在家中合唱其名曲《I Want It That Way》。而兩位成員Nick與Kevin的兒子亦有入鏡。此外,原本不在表演名單中的加拿大樂壇小鮮肉Shawn Mendes亦驚喜現身與女友Camila Cabello在家中合唱!