岩本照出道3個月爆醜聞　被瀧澤秀明踢入雪櫃

日本前男星瀧澤秀明榮升尊尼事務所副社長後，力捧的新組合Snow Man，但出道僅3個月，26歲隊長岩本照日前卻爆出三年前疑與未成年少女到時鐘酒店開P飲酒的醜聞，事務所昨晚深夜宣布岩本即時停工反省，恐連累組合今後發展。

當日有份參與派對的少女，日前向雜誌爆料2017年11月深夜，與岩本在內的5男5女在涉谷的時鐘酒店開房飲酒，爆料女子透露：「當時除了我，還有2人說未成年，一名是前女偶像，一名美髮模特兒」，並公開當日岩本的照本。報道曝光後，尊尼事務所表示岩本欠缺作為社會一份子的自覺及責任，更以藝人身分作出不適當的行動，故即時停工反省。

瀧澤秀明登上副社長後，嚴懲旗下爆出醜聞的藝人。岩本照已經不是第一次爆出醜聞，2014年曾被指向女粉絲施暴，打至對方右眼骨折。其所屬組合Snow Man於今年1月同門組合SixTONES推出細碟出道，首周賣出超過100萬張。組合於今晚演出TBS電視台音樂節目《CDTV Live!Live!》會以8缺一陣容演出，而其演出的電視及電台節目亦恐受影響。