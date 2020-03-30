攬羅仲謙影大肚寫真　楊怡冧爆宣布佗B女

藝人楊怡與羅仲謙結婚四年多，上月宣布終於造人成功，但一直未透露胎兒性別，保持神秘感。今日楊怡喺社交網大晒多張孕婦寫真放閃！

楊怡分別穿上黑白色連身裙拍攝，呈現簡約美，佢仲一臉慈愛輕撫孕肚，母愛滿瀉！其中一張更係「一家三口」全家福，兩公婆着上黑色情侶裝，羅仲謙大晒恩愛攬住老婆腰部，十分溫馨。此外，楊怡更同時公開BB係女仔：「我的小公主#很想和妳牽牽手 每晚都看著（着）妳在滾動」又分享即將做媽媽嘅感受：「一個身體，兩顆心跳💓素未謀面，卻感受至深....女人一輩子，大概只有這個旅程，會有人與你『合二為一，生活同步』同憂同喜，同食同睡💓💓💓感恩我能體會這奇妙的旅程⋯⋯」

而羅仲謙就就上載咗張好繽紛及充滿色彩嘅相，楊怡肚皮上更畫上笑哈哈！羅仲謙留言：「記得那天晚上，回到家老婆神神祕祕指手劃腳的說，你........啦，我似明非明，但又要顧作鎮定，不由自主走來走去，最後說了句，［妳不要亂說，問醫生未？］🤣🤣🤣🤣看着老婆肚子一天一天地大，這幾天我能隔著（着）肚皮和妳接觸🙌🏻🙌🏻感覺奇妙又自豪，寶貝就在肚子裏成長，生命循環不息⋯⋯我能做的就是更努力的愛護妳們....期待我小情人的來臨❤❤❤老婆辛苦了」

楊怡接受東網訪問時，問到佢鍾意仔定女同佗得辛唔辛苦時，佢就話：「一切Ok呀，唔算辛苦，仔女都冇所謂我哋都鍾意，最緊要健康，影相當天好順利，疫情關係大家好保護我哋，好快完成，好順利！」

CREDIT：Johnny Productions