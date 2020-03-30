曾與金城武合作！志村健演怪叔叔笨蛋殿下成經典

原名志村康德的志村健，於1972年入行，出道前曾擔任諧星加藤茶的助理，1973年12月以實習身分加入搞笑組合漂流者主演的TBS電視台現場節目《八點！全員集合》，因為搞笑出色大受歡迎。

志村健之所以走上諧星之路，是受到父親影響，當時他的父親是小學副校長，為人嚴肅不茍言笑，父親因為忙着升任校長考試，很少跟家人一起吃飯，有次與父親進膳，父親看到搞笑節目竟笑起來，令全家氣氛變得輕鬆，那時開始，他便決定走諧星之路。

志村健除了主持《志村動物園》受到歡迎，他演出不少搞笑節目亦深入民心，最經典角色是「怪叔叔」及「笨蛋殿下」，近年亦經常在電視節目播出。而他的節目不乏鹹鹹濕濕，深夜的搞笑節目更出現露上半身的祼女，相當大膽。而在黃金時段播映《笨蛋殿下》特輯，因有笨蛋殿下同一班穿比堅尼索女搞笑情節，被女性團體批評他評侮辱女性。

另外，志村健亦曾與不少影星合作，他與澤田研二搞笑演出。他曾經多次到台灣，2002年與金城武合作拍攝廣告，宣傳台灣旅遊觀光，片中金城武帶志村健品嘗台灣美食，志村健還幫襯小販大叫：「胡椒餅2個！」，令人印象難忘。

志村健逝世後，他手頭上有的工作亦要變陣，他有份參演今日開播的NHK晨早劇《聲援》，飾演作曲家小山田耕三，他已演出50集戲份。電影方面，志村健本來與菅田將暉合演新片《向影神祈禱》，但入院後事務所已代他辭演，志村健於1999年曾與已故男星高倉健合作《鐵道員》。

另外，在東京奧運宣布延期之前，志村健原訂擔任東京傳遞聖火的火炬手之一，但這個計劃已無法達成。他的家鄉東村山市表示哀悼，而西武新宿線東村山站東口站前廣場，種植3棵名為志村健之樹的櫸樹紀念樹，有他親筆寫的紀念牌，預定他會在該處傳遞聖火。