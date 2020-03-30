天堂鳥無懼疫情　負傷上陣拍MV　

跳唱組合天堂鳥BOP的新歌《冒險島》於屯門一個籃球場及荃灣一個工作室拍攝MV，面對依家新冠肺炎疫情嚴峻，他們都表示擔心，但希望新歌可以帶出正能量畀大家。

當日兩位隊員都帶傷上陣，繼之前Lincoln（許俊豪）因練習後空翻發生意外導致右手前臂骨折，好兄弟Gordon（葉灝基）就因為太Chok而右手手腕輕微骨折，幸沒大礙。Gordon表示新歌中有部分是關於家庭，每次提到屋企人的時候，他都會比較感性，他說：「因為佢哋對我嘅支持真係無限量同無條件嘅付出，所以我會更加更多嘅努力去做好自己報答屋企人。」

Lincoln笑說：「Gordon生日時我斷手，到我生日了就Gordon斷手。雖然今次新歌係輕快歌曲可以唔使跳舞，但籃球場嗰段都有一啲運動場面。大家都好關心我同Gordon，好擔心我哋兩個傷上加傷。喺MV入面我就做一個打工仔，其實入行之前都有做過其他工作，都幾明白係工作上會經常遇到挫折、不被信任等問題。」

唯一沒傷的Tyrese（歐喬鋒）則表示今次MV不用跳舞，可以讓他們好好療傷，他說：「呢次新歌比較輕快，以輕鬆嘅音樂帶出重要信息同能量，我哋都好喜歡呢首新歌，希望推出時大家都會喜歡同接收到歌曲嘅正能量啦。」

今次MV搵來一個好特別的嘉賓演出，因為劇情需要一個小朋友飾演BOP的童年，但礙於疫情問題，一來比較難搵到小朋友去飾演，二來導演亦揀唔啱來面試的小朋友，最後導演幸運地搵來公司老闆仔仔面試，一拍即合，對於第一次面對鏡頭的鋒仔完全無怯場，自然地做到導演的要求。