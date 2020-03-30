Bob司儀工作全取消　張秀文留家做家務避炎

藝人林盛斌（Bob）與張秀文在電視城拍攝節目《你估我唔到》，兩人分別化身棒球手及啦啦隊員，Bob坦言感恩在疫情下仍有工開：「個節目唔使周圍去拍，只係喺公司同同事玩吓遊戲，一家大細又睇得開心。」張秀文稱這個節目已成為自己生活重心：「一星期拍一日，跟住就等播出，好幸運仲有少少揸拿，有少少生活動力。」兩人在每集節目中有不同造型，Bob笑言今集最似人，之前又扮超人又扮怪獸，秀文自言有同事的女兒讚她靚女。

Bob透露下星期會拍攝最後一集節目：「希望疫情早日過去，生活重回正軌。好在我之前拍咗有兩個網上小廣告，好多人都話羨慕，我都形容為甘露，各行各業都受影響。（婚禮司儀工作冇晒？）取消晒，都差不多取消咗十單八單，連埋周年晚會同商演，呢幾個月有廿個活動取消咗。」對於政府立例婚宴不能多於廿人，並要每四人一枱，他稱有朋友將一個只有十二名賓客的婚宴的照片傳給他：「佢問如果係我會點做司儀，我都會照流程咁做，都係咁興奮同開心。其實主人家同間酒樓都慘，但家家有本難唸的經。（有冇禁止工人姐姐外出？）唔使我禁止，佢哋都唔會出去，因為佢哋啲朋友都唔出去聚會。」

至於張秀文除了錄節目外，剛搬新居的她每日就是執屋及洗衫來打發時間：「我啲工作都延期到六月，依家日日留喺屋企，我本來諗住約攝影師幫我影輯靚相，但依家咁嘅情況都係唔做住。」她打趣叫Bob充當攝影師操刀，Bob笑謂要問准老婆大人。