楊明成功拎政府食肆補貼　望14日後零確診

藝人楊明在電視城錄影節目，並接受控球挑戰，他自言已有十年沒有踢足球：「我有次同中學同學踢波，我係做後衛，有個高波飛埋嚟，我諗住用頭頂，個龍門就用拳頭打，點知打到我個頭，我暈咗，當時call咗白車，我入埋醫院照一照，因為咁就驚咗踢波。（咁有冇做其他運動？）我打開籃球，兩年前拍劇傷腳，跟住連籃球都冇打，依家只係游水，可能下次浸親就連水都唔游，哈哈。」

對於政府將運動場及運動設施封閉十四日，楊明表示支持：「全港應該響應呼籲，因為疫情嚴重咗，咁樣做都係想遏止個疫情，幫巿民未來14日可以自由自在咁出街，大家頂住。」有投資食肆的他，在政府推出每張枱只限四人措施前一天已開始準備，問到有否影響生意？他坦言：「有影響，其實間間舖都有影響，但如果呢14日搞唔掂（疫情），之後生意都唔會好，所以要頂住，希望14日後零確診。我已經攞到政府嘅補貼，可能補貼到呢排嘅生意，大家同心協力。」

另外，楊明有份主演的新劇《機場特警》今日首播，他自言拍攝時十分辛苦，故很期待播出，但可惜不能跟同事聚在一起看首播，唯有待疫情過去再相聚。他又指拍該劇時是最弗狀態：「劇中好多除衫戲，所以個個都唔食飯，日日食雞胸同雞蛋，真係好dry又眼瞓，好在有廿幾人一齊做，唔會覺得孤單。」