眾星悼念志村健！近藤春菜喊爆木村哀悼

日本喜劇之王志村健離世後，藝能界中人大感惋惜，紛紛在網上向他悼念。曾與志村合作的女諧星近藤春菜得悉其死訊後，在鏡頭前爆喊表示：「一直想着他一定會回來，仍未對他表達感謝的話。對不起，我還未能接受，志村先生的死不可以浪費。」

日劇天王木村拓哉在微博悼念：「從小就讓我笑了很多。為志村先生祈求冥福....」並貼上落淚及合十的Emoji。同屬尊尼事務所的山下智久今日身穿白衫在IG上發出限時動態，並悼念說：「希望大家一切都好」。與志村健合作《志村動物園》的嵐成員相葉雅紀則表示十分悲傷。

志村健因患新冠肺炎而辭演電影《向影神祈禱》，該片導演山田洋次亦向他追悼，表示他辭演《向影神祈禱》感到好失望，完全講不出話來大受打擊。志村健先生是日本喜劇世界的貴寶，他的存在是如此的貴重，他早逝令人感到遺憾和可惜。

搖滾勁旅X JAPAN隊長YOSHIKI也在Twitter悼念，對志村健逝世感到悲傷，他表示曾和志村在節目中同台，在此衷心追悼。

69歲毒舌名嘴和田秋子，與志村健相識數十年，對方仍未正式加入TBS電視台節目《八點！全員集合》時已認識，她對志村健離世仍無法相信，感到好難過，她表示能夠和志村健合作是很幸福，十分感謝他。

女星剛力彩芽在IG上載7年前演出《笨蛋殿下》時，與志村健的合照，她表示小學時常學志村健的招牌搞笑甫士，7年前終有機會同台演出，又開心又感動，真的很想再跟他見面。希望他在何處仍不斷傳播歡笑。

女星西內瑪利亞亦上載與志村健的合照懷念，還有GLAY主音TERU、諧星田村淳、松本人志、加藤浩次、廣瀨Alice、小島瑠璃子、演歌王子冰川清等都留言悼念，官房長官菅義偉亦於今早舉行的記者會上致哀。