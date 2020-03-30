《愛．回家》「龔水戀」勁危　前度出現搞破壞？

在處境劇《愛．回家之開心速遞》中，「龔燁」張景淳與「熊若水」呂慧儀的「龔水戀」本來風平浪靜，但受到男方前度趙希洛的出現而有所擔憂，所以在夢境中，呂慧儀幻想他們拖手談情，慘受情傷淚灑當場。由於營造喜劇效果，以民初造型上陣，拍攝這場外景，劇情更交代呂慧儀為情傷要抗抑鬱，跑落水打魚以作發洩，相當搞笑！

張景淳在劇中與前度趙希洛拍拖手談情戲，他笑言亦為對方擔心，因為觀眾喜歡「龔水戀」，怕希洛出街會被人鬧。希洛坦言經常做第三者角色而被鬧慣:「佢哋呢pair咁多人鍾意，我加入其實都係一項挑戰，我成日做破壞人哋嘅角色，好彩現實唔係咁！(擔心被人鬧？）實比人鬧啦！不過，都開心監製畀呢個機會我，有得發揮，咩角色我唔介意！」

鑑於新冠肺炎疫情令到群眾聚會要取消，呂慧儀稱向來都不多這種聚會，反而兒子的小學入學程序要被押後，她說：「入政府小學就要等搞珠，依家啲程序都要押後，囝囝心急返學都冇辦法，反而多咗時間陪婆婆相處，（兒子同張景淳相處如何？）囝囝同個個相處都好好，有次佢同大龍生（羅樂林）講電話，叫佢唔好鬧媽咪，好好笑，佢睇《愛‧回家》真係好投入！」