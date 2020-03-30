婚後火速復工！莊思敏唔雪卵考慮搵代母生B

藝人莊思敏（Jacqueline）本月中結婚，婚後的她已火速復工，今日在電視城拍攝新劇《一笑渡凡間》，她表示：「婚後休息咗幾日就開工拍《姊妹淘》，今日就第一日開劇。（咁快復工？）之前好得閒，唔使刻意休息，加上依家邊度都去唔到，老公已經返咗台灣。（佢幾時再返嚟？）未知，因為依家唔畀入境。（之前喺香港蜜月？）等疫情過去先蜜月，疫情後好多香港人都需要旅行，不過依家疫情嚴重，大家乖乖留喺香港先。（會唔會補擺酒？）唔知，我唔想，因為好煩，我問咗好多身邊朋友嘅意見，女性朋友都話結婚當日煩到爆，但男性朋友就話好玩，因為唔使佢理同當日醉咗，可能會喺台灣同馬來西亞擺酒啩！」

對於被懷疑有孕才急急結婚，Jacqueline否則大肚：「唔係，我之前肥咗，依家已經瘦番。生B就隨緣，依家大家分隔兩地。（佢之前喺香港呀嘛。）應該係冇。（怕唔怕做高齡產婦？）冇得驚，已經係，都冇所謂，最重要係身體好，依家醫學發達，而且可以搵代母。（有冇雪卵？）冇！唔使雪住，兩年後先，或者直接搵代母。」

另外，提到早前Jacquelin在網上被網民問離婚未，她以「唔敢爬你頭」作回應，對此，她笑言：「回應吓佢，我諗佢都係想我回應佢。我唔會介意，都聽唔少，聽慣晒。我覺得禮貌上都要答，雖然我個答案唔禮貌。」