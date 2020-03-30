《機場特警》劇透：蔡思貝擊敗張振朗做組長

第一集 (03/30)

機場找換店發生劫案，機場特警組警長馬容義（楊明飾）與同僚出動追捕匪徒。一名疑犯於逃走時引發交通意外，休班警員張景山（張振朗飾）救出印巴裔青年Arfan，並細心照顧空姐余安娜（湯洛雯飾），領犬員齊天樂（王梓軒飾）發現另一疑犯，疑犯企圖挾持途經的休班女警辛凱晴（蔡思貝飾），即被凱晴制服。景山探望Arfan，得悉其悲慘經歷後，願意給予幫助。咖啡店店主疑遭前員工恐嚇，馬容義、姜昊正（黎振燁飾）發現可疑裝置。督察文永強（關禮傑飾）休假後歸隊，被新上任的特警組總督察章振赫（黃子恆飾）派往處理可疑裝置……

第二集 (03/31)

景山婉拒加入飛虎隊，向上司坦言已另有選擇。機場特警組招募新人，隸屬不同部門的景山、凱晴、何詩嬅（鄧佩儀飾）、鄔冠聰（朱敏瀚飾）、李力祥（黃建東飾）等同往應考。景山個性囂張，隨即與眾學員結怨。振赫責怪容義，指他沒有相告景山投考一事，強調會公事公辦。冠聰遴選表現一般，更因冒失舉動成為網絡笑柄。振赫發現冠聰是唯一能破解密碼鎖的人，破例讓他通過。第二回合遴選開始，景山不屑被編與凱晴同組，凱晴亦不甘示弱。二人執行登山任務，不慎雙雙滾下山坡。

第三集 (04/01)

景山、凱晴合力將受傷老翁送走，引致未能依時完成任務，文永強（關禮傑飾）革退二人。二人離去之際，永強卻着他們重投訓練……經過體能、智力等多重考驗，一眾學員終於完成遴選。振赫妻子陳美茵（孫慧雪飾）面對家婆趙雅妍（楊玉梅飾）的無形壓力，縱感不安，卻未敢向振赫坦白。機場特警訓練正式開始，凱晴擊敗景山，得到組長之位。景山追求個人英雄主義，累及全組任務失敗。景山自薦與振赫格鬥，瞬間被制服。眾學員對景山經常挑戰振赫感不解，力祥道出關於振赫的傳聞。

第四集 (04/02)

景山勤奮練習，永強欣賞。容義帶景山參觀天樂的住所，容義決定與天樂分租。容義自小跟母親區惠萍（程可為飾）相依為命，惠萍不滿容義的女友李至安（何依婷飾）當KOL，容義成為二人的磨心。至安與安娜同住，容義欲介紹同僚給安娜認識，被她拒絕。凱晴不滿景山的態度，卻發現景山為訓練做足準備。景山公然挑戰振赫的射擊技術，慘敗收場。有走失孩童躲藏於旅遊巴內，險釀意外，振赫憶起美茵曾流產一事。力祥訓練時突然向冠聰大發雷霆，冠聰及後不適昏倒。

第五集 (04/03)

冠聰自知表現欠佳，景山出言鼓勵。詩嬅（鄧佩儀飾）為眾學員送禮打氣，反被質疑用心，幸得凱晴安慰。力祥缺席訓練，景山、凱晴登門探訪，方知力祥放棄的原因。景山、凱晴為力祥退出一事各持己見，再起爭執。景山、凱晴、詩嬅、冠聰被安排跟特警組進行練習，途中遇上交通意外。悍匪突然槍擊一名交通警員，永強指揮現場，率眾特警疏散人群並圍捕多名悍匪，引發槍戰。振赫駕車趕赴現場，卻發生意外。景山單獨追捕逃脫悍匪，容義擔心，緊隨在後……