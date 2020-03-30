【係愛呀】暖男謝霆鋒親自煲湯畀「員工」

藝人謝霆鋒參與演出的內地綜藝節目《我們的樂隊》播出後反應熱烈，在第三集霆鋒更化身Chef Lemon拿起鑊鏟大騷廚藝，因為錄製節目期間天氣寒冷，貼心的霆鋒便為王俊凱煲湯，王俊凱笑說：「老闆就是關心員工。」戴上眼鏡認真切菜的霆鋒展露了在與舞台上截然不同的魅力，又表示自己很愛煮飯給員工吃。不少網民都指這間公司福利太「誘人」，恨不得立刻申請入職。

第三集節目便迎來首五組樂隊第一次的舞台演出，向來嚴格的霆鋒向選手發出奪命連環發問，甚至霸氣說道：「不行就要被炒魷魚！」令選手們難以招架！雖然嚴格，但面對優秀的作品，他就大讚選手。

在Corsak組表演後，一直關係和諧的四位嘉賓卻突然意見分歧。Corsak組合的EDM（Electronic Dance Music）風格獲得了鄧紫棋的讚揚，但霆鋒與王俊凱則認為電音太重，蓋過選手的真正技術，作品美感也因此受到削弱。他們幕後繼續展開探討，雖然觀點有分歧，但仍然互相調侃，畫面十分有愛，事後王俊凱還發微博：「謝總不要炒我魷魚。」網民都紛紛留言指兩人的互動可愛。