酒吧員工確診肺炎　趙勁皓生意蝕過百萬

藝人趙勁皓（King）與友人合資經營的健身中心、酒吧及兩間餐廳在新冠肺炎疫情及政府新出爐抗疫措施影響下，近日全部暫停營業，但禍不單行，上周六其位於尖沙咀的酒吧中一名員工確診！King接受電話訪問時表示：「個員工24號出現發燒症狀，之後冇返工，28號確診，佢係新員工，返咗工一個月左右，佢負責洗杯，唔會接觸到客人，不過知道佢平時放工後有去其他酒吧消遣。」

King稱已接受檢測，報告呈陰性，正全家進行家居隔離中：「我間酒吧全部21名員工都有做測試，部分報告已經出咗，暫時冇人確診。（會唔會叫員工放工後唔好去酒吧消遣？）我唔可以限制佢哋自由，大家關係都好好。個員工好番後會繼續用佢。」

另外，近日政府針對餐飲業推出多項限制措施，而娛樂場所包括健身室亦要關閉14天，因此King已把兩間餐廳、酒吧及健身室暫停營業，談到損失數字，他說：「14日，四間夾埋蝕100萬左右。（14日後會唔會重開？）要視乎政府政策而定。我哋公司有啲儲備金去營運，但餐廳已所剩無幾，健身室仲有十萬八萬，酒吧之前生意好仲有二百幾萬。雖然依家停業，但我仍然會出糧畀員工，餐廳出半糧，酒吧就頭14日都出全糧，之後會出八折糧，健身室就冇，我惟有自己出糧畀員工。我哋都會同業主傾吓，睇吓可唔可以減租，我都申請咗政府補貼，但始終唔夠。」