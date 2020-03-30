陳敏之Old Leg退位！十頭身索腿之神登基

好多女星追求3大外觀指標，樣貌、上圍同美腿。只要三個條件略中一二，都特別容易上位。香港着實有唔少經典腿神，好似有為腿部投保嘅莫文蔚、「香港第一美腿」萬綺雯同「索腿天后」陳敏之等，位位有樣有美腿。然而近日，圈中更出現一位十頭身索腿之神，到底邊個咁誇張先？

「十頭身索腿之神」楊詠彤 身高1米79 腿長：43吋

可能只有足球小將先會出現嘅超夢幻身形，去年落選港姐楊詠彤（Katy）真係擁有。成日去登高遠足嘅佢經常喺Ig晒相，網民話佢條腿長得誇張就預咗，就連同屆冠軍黃嘉雯都忍不住話佢目測有3米，真係好癲！

「黃金比例美腿」王卓淇 身高1米67 腿長：42吋

王卓淇近日瘋狂晒家居靚相，不過要講最高「點擊」，一定係合乎黃金比例嘅美腿，晒白滑靚腳不突止，仲要正中絲襪控宅男死穴玩黑絲，個個宣布鼻血已流。

「索腿視后」李佳芯 身高1米69 腿長：41吋

唔講唔知，「視后」李佳芯（Ali）條腿一直禾稈冚珍珠，Ali一雙美腿極誘人，不但皮膚光滑，大小腿肌肉緊緻，真係渾然天成。

「摩天大廈」劉穎鏇 身高1米79 腿長：42吋

劉穎鏇（Tiffanny）美國放洋歸港，熱情奔放，佢喺《3日2夜》土耳其篇，大騷42長腿同事業線沖土耳其浴，引起網民熱議。

靚腿小百科

之前網上流傳「美腿黃金比例」，分别以「大腿圍」、「小腿圍」、「腳踝圍」，三者闊度作比較，比例愈貼近5：3：2者即為「黃金比例」。至於腿長亦有標準，因身高而異，腿長理想比例大約佔身高1：0.47，即腿長佔身高接近一半；而大腿與小腿嘅比例最理想为3：5。女生腿部比例同呢啲標準愈接近，身形愈顯得修長。