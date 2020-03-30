王浩信地獄式脫水　乾到隻眼出事？

無綫劇集《踩過界II》主演演員「盲俠」王浩信，日前於將軍澳一間酒店拍攝一場重頭戲，與劇中師傅秦沛展開第一場對壘：「喺法律上嘅一啲Terms有拗撬。（拍晒法庭戲難你唔到？）係有慢慢熟習，好似變咗另一門語言咁，開始有啲順。（有潛質做律師？）唔敢當！知得呢行愈多，愈Feel到有難度，我都係專心做番演員，拍戲過吓癮，感覺吓律師伸張正義嘅感覺。」

王浩信表示好榮幸第二次跟秦沛合作，獲益良多：「之前喺電影做佢個仔，今次就做徒弟，戲份都多啲，佢好照顧我哋，又令現場氣氛好好。」不過令他最難忘莫過於是多場脫衣戲份，為Keep住最Fit狀態，王浩信進行地獄式脫水，大呻好辛苦，更有「副作用」：「入行以嚟嘅新挑戰，依家戴住黑超除咗係劇情需要之外，隻眼有敏感，唔知關唔關脫水事，但為咗抽乾個身少飲水，個人乾咗、油份低，皮膚一時適應唔到，拍法庭戲好多對白，其實個口好乾。」續預告下一套劇都要繼續騷肌，不能鬆懈：「要Keep住個身形，依家都係食沙律，但係好有趣，見證個身形不斷進步。（驚框死每套劇都要脫？）冇諗咁多，每次都好辛苦、每次都想畀最好嘅嘢畀觀眾，做番啱角色嘅事，唔會刻意。」

同日王浩信入行15周年，不少Fans為他製作相片、影片慶祝，令他大為感動：「好多謝Fans記住我呢個人喺呢行15年，睇番啲相見以前嘅自己好細個，仲有份稚氣，好開心仲可以喺呢行做自己鍾意嘅事，有所貢獻，會繼續抱住感恩、熱誠嘅心做事。（會點同Fans慶祝？）疫情關係都唔會有咩活動住，可能會拍番啲片、同佢哋FaceTime答謝。」