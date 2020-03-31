限四令生效！5人女團SG唔通要分拆搵食？

港府日前通過禁止超過4個人在公眾場所聚集的規例，違者可能會被判監。女子跳唱組合Super Girls（SG）隊長Aka笑說：「啱啱我哋5個人添！」雖然她們知道工作期間的聚集可獲豁免，但五女笑說：「我哋唔可以一齊去練舞，最慘唔可以約埋一齊去食乳酪，因為我哋食雪糕容易肥公司會鬧㗎，所以我哋5個都鍾意食乳酪，依家冇得一齊去食。不過我心裏面諗十幾人嘅組合仲大件事，咪要分幾隊？」

要是她們一齊化妝、食飯可能已觸犯法例，成員Jessica笑說：「我哋全部隔開1.5米距離，坐車就冇辦法隔得咁遠，就叫公司每人call架車畀我哋出去做嘢囉，至於上台表演我哋都盡量企開啲，保持喺1.5米距離度跳唱。」Heidi覺得影響不大，因為有時不小心截了四人的士，她們都要分開兩班人搭。由於疫情關係，目前很多工作都暫停，所以她們多數留在家中，不用擔心群眾聚集：「14日啫好快過，希望咁樣做可以幫到成個社區、醫護同身邊人，唔希望再嚟另一波爆發。」

Bob冇出街食飯

SG「突腳」，林盛斌同樣有「人滿之憂」，育有四個仔女的他，如果一家人外出食飯或許要分枱坐，不過Bob笑言不用擔心：「哈哈，呢段時間真係冇一家出去食飯！」昨日Bob與張秀文拍攝節目《你估我唔到》，兩人分別化身棒球手及啦啦隊員，Bob坦言感恩在疫情下仍有工開，秀文指這個節目已成為她生活重心：「一星期拍一日，好幸運仲有少少揸拿，有少少生活動力。」下星期拍攝最後一集，Bob希望疫情早日過去，生活重回正軌，3月他有廿個活動取消了。

黃浩然全程戒備

此外，育有兩名兒子的黃浩然，一家四口雖免於「限四令」，不過他每逢出街亦必做足防疫措施。