東方日報C1：日笑匠志村健染疫病逝遺産3.5億

被譽為「日本喜劇之王」的諧星志村健染上新冠肺炎，前晚在東京病逝，享年70歲，成為日本首位確診離世的藝人。身家逾3.5億港元的他，生前曾與不少性感女星扯上關係，一生沉迷女 色，終生未娶。他原定為家鄉擔任今屆東京奧運會火炬手傳聖火，可惜最終無法達成。

上月剛滿70歲的日本著名諧星志村健，本月17日感到怠倦，19日起出現發燒及呼吸困難等病徵並於翌日入院，23日進行新冠病毒測試呈陽性，其所屬事務所於25日透露他確診後情況危殆，需要戴呼吸器，至前晚終告不治。其哥哥志村知之上月才為他慶祝70歲生日，沒料到竟是兄弟最後一次見面，他得悉噩 耗後忍不住流淚，表示知道弟弟染病後很想去照顧，無奈根本不可能。他透露志村健的遺體預計今日火化，骨灰將送往老家安放。

經典作鹹濕惹抨擊

原名志村康德的志村健，入行48年來主持過不少人氣節目，包括《八點！全員 集合》、《志村大爆笑》等，獲封「國民笑匠」，更曾於2002年與男星金城武合作拍攝台灣旅遊觀光廣告。他偕組合嵐成員相葉雅紀主持長壽節目《志村動物園》，當中《阿笨與阿占》這個環節最為港人熟悉。其搞笑演出深入民心，經典角色包括「怪叔叔」及「笨蛋殿下」，當中不乏鹹濕及女性裸露場面，曾遭女性團體批評。

有指他全盛時期年收入約4億日圓（約2,800萬港元），估計身家至少有50億日圓（約3.5億港元）。根據日本法例，若死者沒有立遺囑、父母過世、無配偶或子女，將有機會由其兩名兄長繼承遺產。一生鍾情酒色的志村健愛流連夜店及酒吧，食女無數，終生未娶，但有傳他有一名私生子，惟未獲證實。他生前曾接受日本節目《人生最棒的餐廳》訪問，承認19、20歲起便不斷結交女友，約3年便換畫，雖然每次都以結婚為前提，但始終沒能如願。35年前曾與他拍拖的大瀧裕子，早前受訪時踢爆他見異思遷，為人花心。

搭上巨乳優香傳父女戀

事實上，志村健曾與不少性感女星扯上關係，當中擁有F Cup巨乳的優香多年來深得其寵愛，兩人因合演搞笑節目傳出「父女戀」。優香昨日透過事務所發聲明哀悼，坦言感到難以置信及悲哀：「由我讀高中起，多年來與志村先生演出趣劇，都是快樂的回憶，是我一生的寶物。」前AV女優朝美穗香從良後，亦因經常參與其節目 而傳緋聞。此外，志村健曾力追女主播加藤綾子，多次在公開場合示愛，甚至開出送豪宅名車，以及每月約30萬港元生活費等條件求婚，惟最終未能贏得芳心。

無緣傳聖火留憾

近年健康欠佳的志村健，2018年因飲酒過多出現肝硬化迹象，今年初又曾入院開刀切除胃部息肉。上周公布確診後，網民曾在Twitter發起「#志村先生加油」標籤為他打氣。他原定7月14日為家鄉東京東村山市擔任火炬手傳聖火，為 此刻意戒酒戒煙，可惜奧運延期，終成遺憾。東村山市市長昨日在網上致 哀，另有不少市民在志村健於家鄉種植的樹下獻花。

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