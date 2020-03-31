着樽領都性感　李昭南抗拒性感女神封號

ViuTV主持兼美國華埠小姐李昭南（Mishy）擁有天使面孔魔鬼身材，被大眾封為「性感女神」！不過原來她對此稱號十分介意，並自認性格「男仔頭」，寧做「王子」也不作「公主」！至於曾為吳浩康舊愛的她，坦言與對方的感情刻骨銘心，感激當時對方在其的音樂路上伴行，才令她勇敢走出自己「舒適圈」。

入行以來Mishy的性感形象深入民心，她指自小已被「性感」掛鈎，故曾一度對此十分介意，並希望可以改變眾人對其的想法。她更自爆思想十分保守：「喺中學時候，自己唔係特登着啲咩衫，就算着樽領都會畀人覺得我係性感，經常用啲唔好字眼話我，又會講我好多男朋友，但根本唔係事實，所以自己當時都好唔開心，着衫方面亦會着得遮遮掩掩，費時畀人話，嗰時好介意性感呢樣嘢。」又自言性格「男仔頭」，個性獨立，絕非「公主」：「以前我做荷里活幕後嗰時，日日着長衫長褲同紮起個頭，因為我唔想畀人覺得我係花枝招展，唔係嚟做嘢，我亦試過同一班人去露營，啲男仔唔做嘢，我自己一個起咗6 、7 個營，因為我好怕啲人覺得我係公主唔識做嘢，但依家做咗藝人就學識接受自己，最緊要做好自己本分，唔好介意人哋點睇。」

對吳浩康刻骨銘心

作為女神的她感情事備受關注，當中她與吳浩康的一段情亦為人認知，對於這位前度，Mishy直言當年二人的感情十分刻骨銘心，感激有對方為其音樂打下強心針，亦不忘大家為音樂夢奮鬥的經歷。她說：「大家都好鍾意唱歌，當時一齊花咗好多時間教唱歌同研究唱歌， 大家嘅夢想好一致，而佢喺音樂上亦畀到我好多信心，佢仲係第一個讚我唱歌好聽嘅歌手，呢點好多謝佢，所以我唔會忘記大家共同嘅經歷，即使分咗手佢依然係我一個尊重嘅朋友。」