30周年紀念　《風月俏佳人》係寫實片？茱莉亞原本唔係主角？

今年係迪士尼經典愛情喜劇《風月俏佳人》(Pretty Woman)30周年紀念,影片於1990年初上映時大受歡迎,北美狂收接近3億美元票房,成為全年北美最賣座電影第4位。影片屬愛情喜劇,但原來原先個劇本相當黑暗!

《風》的原版劇本名為《3000》,故事講女主角Vivian是有毒癮的洛杉磯性工作者,而富商男主角Edward向她提出條件就是一周內遠離毒品,如果做到的話就可以獲得3,000美元獎金。據知原本個劇本有場講Edward將她掟落車然後離開。而個結局就係Vivian與性工作者好友如願坐巴士去迪士尼樂園玩。不過後來監製認為個劇本太過黑暗而作出大量改動,最後成為大家依家睇到的《風》版本!

影片除了瘋魔萬千影迷之外,亦令當時仍是新人的女星茱莉亞羅拔絲(Julia Roberts)走紅,她與男主角李察基爾(Richard Gere)更成為銀幕經典情侶!但原來在二人接拍之前亦考慮過好多紅星,更有紅星試過鏡但不被錄用!據知《色慾都市》(Sex and the City)女星莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)獲邀請飾演Vivian一角,但她不太喜歡個角色而婉拒接拍。除了莎拉之外,《色》另一女星姬絲汀戴維絲(Kristin Davis)亦為角色試過鏡但不被取錄。此外,多位女星如奧瑪花曼(Uma Thurman)、雲露娜維達(Winona Ryder)、波姬小絲(Brooke Shields)與祖娜芭莉摩亞(Drew Barrymore)都試過鏡,但最終都唔啱導演加利馬素(Garry Marshall)心水 !據知當時迪士尼唔想用仍是新人的茱莉亞羅拔絲,他們希望角色由當時已走紅的愛情片天后美琪賴恩(Meg Ryan)飾演。不過加利卻慧眼識新星認為茱莉亞是最理想的人選!

至於男主角方面,在李察基爾之前,迪士尼亦考慮過多位男星包括夏里遜福(Harrison Ford)、丹素華盛頓(Denzel Washington)、丹尼斯奎特(Dennis Quaid)、史泰龍(Sylvester Stallone)與阿爾柏仙奴(Al Pacino)等。而尊特拉華達(John Travolta)與憑「超人」上位的基斯杜化李夫(Christopher Reeve)亦先後試過鏡。其中基斯杜化在試鏡過程中鬧不快!話說他試鏡時已獲取錄的茱莉亞因商業事務而唔能夠出席與基斯杜化對戲。最後由選角導演代替讀劇本,由於選角導演表現差勁,搞到基斯杜化發大脾氣當眾怒撕劇本並憤然離去!最後Edward一角落在李察手上,不過據知他與茱莉亞首次會面時李察打算致電給製作人表示唔接拍,但茱莉亞就向李察遞上寫住「請你答應」的字條,李察收到後即時回心轉意接拍該角色。

《風月俏佳人》之後...

《風月俏佳人》大賣,令男女主角成為搶手貨!9年之後,迪士尼再接再厲原班人馬在愛情喜劇《走佬俏佳人》(Runaway Bride)中合作。只可惜成績大不如前,最終影片北美票房僅僅過1.5億美元。2010年,導演加利馬素與茱莉亞在愛情喜劇《緣滿情人節》(Valentine's Day)中第三度合作。

《風》除了影響荷里活片之外,亦影響埋港產片。92年的群星賀歲片《家有囍事》中,周星馳飾演的常歡與張曼玉飾演的何里玉亦在片中將《風》男女主角造型惡搞一番!

電影原聲大碟大賣

《風》紅戲之餘連帶電影原聲大碟(OST)亦大受歡迎!單是美國本土已賣出300萬張。而OST中收錄的多首歌曲包括大衛寶兒(David Bowie)的新版《Fame '90》、《It Must Have Been Love》、《Fallen》與已故男歌手Roy Orbison主唱的影片點題歌《Oh, Pretty Woman》等都因影片而大hit!其中以瑞典二人組合Roxette主唱的冧歌《It Must Have Been Love》更唱到街知巷聞,就連文佩玲都改編成為廣東歌《誰曾待我好》。但原來《It Must Have Been Love》早於影片上映前三年即1987年推出,首歌原名為《It Must Have Been Love (Christmas for the Broken Hearted)》,首歌當年推出後在瑞典Hit過。直至《風》上映後再令首歌翻hit之餘,更令Roxette打入國際樂壇!好可惜,Roxette女主音Marie Fredriksson去年12月病逝,終年61歲。