遺體今日火化　志村健傳有私生子

日本著名諧星志村健，前日因新冠肺炎病逝，享年70歲。由他主持綜藝節目《志村動物園》長達16年，其中《阿笨與阿占》環節多年前曾在香港播出大受歡迎。NTV電視台宣布於4月4日播出兩小時特輯，重溫以往志村健的演出片段。

志村健與猩猩阿笨感情深厚，阿笨與囡囡Pudding生活的阿蘇Cuddly Dominion動物園昨日在IG貼文悼念志村健，並透露上月27日曾到園內拍攝，並視Pudding如孫女般愛錫。

志村健入行48年主持無數經典節目，身家豐厚，估計身家至少有50億日圓（約3.5億港元）。他至今一直單身，根據日本法例，若死者沒有立遺囑、父母過世、無配偶或子女，將有機會由其兩名兄長繼承遺產。外界盛傳他有一名私生子，以往志村健曾在自傳透露未紅前同居女友曾為他懷孕，但因雙方受到周邊反對而沒有結婚，其後他已不知前女友及孩子去向。其大哥志村知之昨日受訪，哭訴院方為免病毒擴散，弟弟入院後未能見面，死後也無法送他最後一程。志村健的遺體今日會從醫院直接運到火葬場火化，之後才將骨灰送到其家人手上。

志村健原定與影帝菅田將暉合演名導山田洋次執導新片《向影神祈禱》，染疫後宣布辭演。山田洋次昨日有發文哀悼，而菅田將暉昨日亦於電台節目表示，對於未能跟對方合作感到可惜。