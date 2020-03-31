事務所營業額創新高　BTS亮相美國抗疫節目

新冠肺炎疫情肆虐全球，其中美國確診人數已經突破16萬，日前宣布世界巡唱延期的韓國人氣男團防彈少年團（BTS），在美國時間30日亮相當地節目《The Late Late Show with James Corden》的抗疫特輯，他們以韓國代表身份登場。

片中隊長RM被問到韓國的狀況如何時表示：「現在全世界的人都應該正在度過艱難的時期，但我們看到大家增強了凝聚力、彼此體諒和互相支持的樣子。」當問到有甚麼說話想對粉絲說時，成員V就說：「ARMY（BTS官方粉絲名），你們過得好嗎？我好想你們，好想快些跟你們見面。」之後七子在排舞室內演繹人氣歌曲《Boy With Luv》，為全球粉絲打氣。

另外，近年紅遍海外的BTS去年推出的專輯《MAP OF THE SOUL : PERSONA》賣出了逾372萬張，加上BTS的其他專輯及師弟TXT的專輯，Big Hit事務所去年總銷量多達600萬張，Big Hit事務所今日公布2019年的業績，去年的總營業額為5,872億韓圜（約38億港元），營業利益為987億韓圜（約6.4億港元），分別比前年增長95%及24%，是創社以來最高。