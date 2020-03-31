志村健離世　足立梨花數原龍友失言被炮轟

70歲日本著名諧星志村健，前日因新冠肺炎病逝，成為當地首度因疫情離世的藝人，日本上下都其離世感到哀痛。但日本男團GENERATIONS主音數原龍友，昨晚演出TBS電視台的音樂節目《CDTV Live!Live!》時卻不慎失言，惹來網民炮轟。

節目中，組合準備跳唱新歌《HIRAHIRA》前，數原在鏡頭前突然大喊：「去了天堂的志村健先生也請一齊High吧！」事後惹來網民批評他對死者不敬，並要求他道歉。但其後數原更新IG的即時動態，表示對自己的言行不感到後悔，又表示只是想為近日灰暗的社會，以表演帶來開心，並感謝志村健在他小時候帶來歡笑。

此外，曾與志村健合作演出搞笑節目扮演父女的女星足立梨花，於對方在上周三宣布確診後，即在自己的Twitter留言劃清界線：「唔...總之，已有一個月沒見面，沒問題。」被網民炮轟她行為自私失禮。昨日，她亦有發文追悼：「溫柔守護演出不完美的我之志村先生，當我對演出趣劇感到迷惘時耐心教導我。好想再與爸爸你演趣劇，好後悔，好寂寞。」