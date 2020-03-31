成軍九年！Robynn＆Kendy出歌宣布休團

女子組合Robynn & Kendy（R&K），葉晴晴和孫曉慧成軍九年，今日推出新歌，同時宣布休團消息，二人未來日子將作獨立發展。

R&K表示：「眨個眼九年的時間如光似箭，很感激環球唱片上下過去給予我們的養份和支持，感激在我們成長的畫面有你們的身影，一起共渡（度）過許多人事季節的更迭。感激你們對RK這個品牌的所有心思和努力，為我們帶來了很精彩的一頁。今天來到這個旅程的小總結，也想好好的跟上上下下所有共事的同事們說聲珍重了。而我倆也決定，是時候為這個品牌暫時畫上一個休止符，把美好的回憶好好保存在心中，昂然進入下一段的旅程，各自為自己的生活而努力的同時，也嘗試換個方式把音樂帶給大家。」她們感激喜歡她們音樂的朋友及粉絲疼愛和支持，成為她們在音樂路上一份很特別的紀念品，期望彼此相聚時候，微笑迎接對未知的期盼，最後以「後會有期！」作結。

組合最新的派台歌《紅白》，亦可能是最後的派台歌，以紅事和白事來帶出友情和親情的可貴，將這兩種人生大事在MV一一呈現，感受到「人生無常，珍惜眼前人」。MV上半部分以舉行婚禮作開首，代表紅事的來臨，新娘的母親向女兒送上祝福，其後互相擁抱感觸流涕，R&K亦參加婚禮，對新娘成家立室感到開心及欣慰，表達出人與人之間的友情，很多時候都要在大喜之時才會碰面。

至於MV下半部分則以新娘的媽媽離去來作白事的比喻，到來參加喪禮的包括親人，常見和不常見的好朋友等，作為新娘朋友的R&K，在充滿嘅嘆的心情下作出慰問和關心，眼淚不其然流下，提醒人們要珍惜眼前人。

另外，Kendy在社交網寫出對粉絲的說話，表示也許這是最壞的時代，也是最好的時代，讓她去參透自我的價值和存在的意義，表示：「RK永遠是無可取代的，讓我溫暖的，希望讓人釋懷的，聽著我們和歌的不同溫度，都充滿著滿滿的回憶。有你們一路的陪伴是我畢生的福氣，畢竟知音難求，大家曾出現在大家的成長路上，都夠浪漫了。」她表示希望日後無論大家在哪裏碰面，也會有很多喜怒哀樂的共同回憶聯繫著（着）彼此，覺得在這個2020那麼特別的一年，當世界和自身也有著（着）不同的覺醒，希望大家能一起垮過，一起成為更好的自己：「也希望你們會繼續聽我們想表達的 - 下一段人生。Thanks for listening all along.萬物皆有時，相約定必能再見。Love you!」