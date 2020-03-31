《踩過界II》外景緬甸變大澳　張振朗成就解鎖係載人？

藝人王浩信、張振朗、蔡思貝及張曦雯（Kelly）等，今日現身上水一所公祠，為無綫新劇《踩過界II》取景，劇情交代眾人去到公祠處理個案，席間張振朗型爆揸電單車接載Kelly，「英雄救男」將被困村民堆中的王浩信救出。

張振朗玩劇透

張振朗笑言每次拍劇都有一項成就解鎖：「難道一次比一次高，上一輯《踩》都仲係要車軌去車浩信，今次終於係自己揸。（之後仲有咩解鎖？）希望下個車浩信。」王浩信聞言爆笑謂：「原來你個解鎖係以人做單位！（你敢唔敢坐？）敢，見佢都好穩陣、又好定，路上都冇交通意外，對佢有信心！」並再爆劇情：「係思貝叫我頂住個祠堂門口，又會叫個視障人士擊退班村民嘅！就沿用第一輯嘅救生本能，揮動盲人杖。」張振朗抵死取笑對方「揈棍」好正，笑翻全場！

離港隔離＝浪費時間

因疫情而取消原定的緬甸外景，問到拍攝時間、劇情上可有大變動？王浩信指均沒有太大影響，只是內容上有少少改動，更預告稍會去大澳取景代替：「將劇情擺喺大澳都適合，拍出嚟嘅效果都唔會影響個可觀性。（覺得可惜？）咁公司都係保障大家安全，依家去邊都要隔離，都會嘥咗啲時間，多方面考慮後去大澳係最合適，其實對演員嚟講去邊度拍都冇分別，都係做番好個角色。」張振朗亦表示不感到可惜：「去邊都好最緊要係班腳！拍得開心就得！」